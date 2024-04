BTS 제이홉, 英 앨범 차트 38위...자체 최고 경신

사진 확대 제이홉. 사진|빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 영국 오피셜 차트에서 자체 최고 순위를 경신, 변함없는 인기를 입증했다.

5일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면 지난달 29일 발매된 제이홉의 스페셜 앨범 ‘호프 온 더 스트리트 VOL.1(HOPE ON THE STREET VOL.1)’은 이번 주 오피셜 앨범 차트에서 38위를 차지했다. 이는 제이홉의 솔로 앨범 기준 가장 좋은 성적이다.

제이홉은 지난 2022년 발매한 첫 공식 솔로 앨범 ‘잭 인 더 박스(Jack In The Box)’로 이 차트 67위에 자리한 바 있다.

‘호프 온 더 스트리트 VOL.1’은 ‘앨범 다운로드 차트’(2위), ‘앨범 세일즈 차트’(5위), ‘피지컬 앨범 차트’(7위), ‘스코티쉬 앨범 차트’(8위) 등 여러 차트 상위권에 포진했다.

앨범 타이틀곡 ‘뉴런(NEURON with 개코, 윤미래)’은 오피셜 싱글 차트에 64위로 진입했다. 이로써 제이홉은 ‘치킨 누들 수프(Chicken Noodle Soup. feat. Becky G)’(82위), ‘모어(MORE)’(70위), ‘온 더 스트리트(on the street. with J. Cole)’(37위)에 이어 솔로곡으로만 통산 4번째 오피셜 싱글 차트에 이름을 올렸다.

‘호프 온 더 스트리트 VOL.1’은 제이홉의 예술적 뿌리인 ‘스트리트 댄스’를 소재로 그의 정체성과 초심을 담은 앨범이다.

타이틀곡 ‘뉴런’은 제이홉에게 가장 큰 영향을 준 2000년대 올드 스쿨 힙합 장르다. 제이홉은 이 곡을 통해 자신의 음악적 뿌리와 삶의 동기, 새로운 출발에 대한 기대를 노래한다.