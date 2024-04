제로베이스원, 5월 13일 신보 발매...24일 선공개

사진 확대 제로베이스원 신보 ‘유 해드 미 앳 헬로우’ 포스터. 사진ㅣ웨이크원

그룹 제로베이스원이 5월 13일 컴백한다.

제로베이스원은 14일 공식 SNS에 세 번째 미니앨범 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’의 컴백 포스터를 게재했다.

공개된 포스터에는 앨범 발매일인 5월 13일과 함께 앨범명인 ‘You had me at HELLO’가 적혀 있는 가운데, 신보의 분위기를 미리 만나볼 수 있는 청량함에 녹아든 강렬한 태양빛을 연상케 하는 배경이 기대를 높인다.

특히 미니 3집 타이틀인 ‘You had me at HELLO’에 어떤 의미가 담겨 있는지, 또 제로베이스원이 신보를 통해 어떤 새로운 이야기를 풀어낼지 글로벌 팬들의 궁금증이 한껏 치솟는다.

컴백에 앞서 제로베이스원은 오는 24일 신보의 수록곡 ‘스웨트(SWEAT)’를 선공개한다. 여름처럼 뜨거운 컴백을 예고한 아홉 멤버는 ‘SWEAT’라는 노래 제목처럼 여름의 뜨거움과 열정을 청량한 비주얼과 에너제틱한 퍼포먼스로 그려낼 예정이다. 선공개곡 발매와 함께 일주일간 음악방송을 통해서도 팬들과 만날 계획이다.

제로베이스원은 미니 1집 ‘YOUTH IN THE SHADE’, 미니 2집 ‘MELTING POINT’로 2연속 ‘더블 밀리언셀러’에 등극하며 K팝 새 역사를 썼다. 국내뿐 아니라 지난 3월 발매한 일본 첫 싱글 ‘ゆらゆら -運命の花-’(유라유라 -운메이노하나-)로는 데뷔 일주일 만에 ‘하프 밀리언셀러’를 달성, 전 세계로 영향력을 떨치고 있는 대체불가 ‘5세대 아이콘’으로 활약하고 있다. 컴백마다 역대급 기록을 쏟아내고 있는 이들이 또 어떤 성과를 낼지 활약에 주목된다.

[지승훈 스타투데이 기자]