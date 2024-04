박유천, 팔 전체 타투 근황...“이게 나야”

사진 확대 박유천. 사진ㅣ박유천 SNS 캡처

가수 겸 배우 박유천이 몸에 타투를 새로 새긴 근황을 전해 눈길을 끈다.

박유천은 17일 자신의 SNS에 ‘-happy +happy’라는 글귀와 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 박유천은 팔에 타투를 새긴 모습을 하고 있다. 타투는 신전, 큐피드, 해바라기 등이 담고 있다.

그러면서 박유천은 댓글란을 통해 “모든 사람이 내 새 문신을 좋아할 필요는 없다. 하지만 이게 나다(Y’all don’t have to love about my new tattoo. But this is who I am)”라며 ‘하지만 중요한 건 난 아직도 인생을 어떻게 살아야할지 모른다는 거야 하하하(But the thing is I still don’t know how to do lives hahahahah)’라는 말을 덧붙였다.

이를 접한 팬들은 “문신 좀 그만했으면”, “뭘하든 행복하면 됐다”, “오랜만에 사진 올려줬네”라며 다양한 반응을 보였다.

박유천은 지난 2월 일본에서 데뷔 20주년 기념 팬 미팅 디너쇼를 개최했다.

[지승훈 스타투데이 기자]