블래스트 대표 “플레이브 인기...직원 두 배 이상 증가→팬덤 확대 집중”

버추얼 아이돌 그룹 플레이브. 사진ㅣ블래스트

블래스트 이성구 대표가 소속 그룹 플레이브의 활약에 따른 회사 성장에 대해 언급했다.

22일 오후 서울 마포구 서교동에 위치한 아만티 호텔에서는 블래스트 이성구 대표 기자간담회가 진행됐다.

이날 이 대표는 플레이브 성공 과정에 대해 언급했다. 이 대표는 “처음 플레이브를 제작하고 운영하기엔 벅찬 부분이 많았다. 현재는 많이 나아진 상황이지만 가장 중요한 건 팬덤이라고 생각한다”며 “앞으로도 팬덤을 관리하고 더 키우는 데에 집중할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “처음 이 회사를 만들게 됐을 때 우리만의 IP를 만들고자 회사 법인 역시 독립했다. 처음엔 직원 20명이었는데 지금은 50명까지 늘었다”며 “우리가 잘할 수 있는 영역을 찾아서 더 개발하고 노력하려고 한다. 어찌됐건 엔터사로써 수많은 해야할 것들이 많은데 해당 분야의 인원들도 보강할 예정”이라고 설명했다.

플레이브는 지난해 3월 데뷔한 블래스트 소속 5인조 버추얼 그룹이다. 첫 번째 싱글 ‘기다릴게’를 발매하고 가요계에 데뷔한 플레이브는 ‘여섯 번째 여름’, 캐롤 송 ‘메리 플리스마스(Merry PLLIstmas)’ 등을 연달아 히트시키며 버추얼 아이돌 신드롬을 일으켰다.

플레이브는 ‘Play’와 ‘Rêve(꿈)’를 결합시켜 만든 이름이다. 자신들의 꿈을 이루기 위해 새로운 세상을 만들어간다는 의미를 담고 있다. 작사, 작곡, 프로듀싱, 안무 창작 등 음반 제작과 무대 활동에 필요한 모든 음악과 퍼포먼스를 멤버 5명이 만드는 자체 제작돌이기도 하다.

특히 ‘여섯 번째 여름’은 2023년 데뷔한 신인그룹의 노래 중 멜론에서 23년에 가장 많이 재생된 곡으로 기록되며 새로운 음원 강자로 떠오르고 있다.

플레이브는 미니 1집 ‘아스테룸:더 쉐입 오브 띵스 투 컴(ASTERUM : The Shape of Things to Come)’으로 초동 20만 장을 기록하며 파격적인 행보로 성장하고 있다.

[지승훈 스타투데이 기자]