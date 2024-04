블래스트 대표 “플레이브, 올림픽홀보다 더 큰 장소 대관 성공...가을께 공연”

사진 확대 버추얼 아이돌 그룹 플레이브. 사진ㅣ블래스트

블래스트 이성구 대표가 소속 그룹 플레이브 콘서트 개최에 대한 어려움을 언급했다.

22일 오후 서울 마포구 서교동에 위치한 아만티 호텔에서는 블래스트 이성구 대표 기자간담회가 진행됐다.

이날 이 대표는 ”처음 블래스트의 콘서트를 개최한다고 했을 때 공연장 대관에 어려움이 있을거라 예상했다. 버추얼 그룹에 대한 의문이 많았기 때문“이라며 ”첫 콘서트에서 입증해야한다는 부담이 컸다. 그래야 다음 공연을 더 큰 곳에서 개최할 수 있기 떄문이다“고 말했다.

이어 ”콘서트 개최에 들어가는 예산 관련 당연히 적자였다. 이를 멤버들에게 물었을 때 멤버들 모두 괜찮다고 말해줘서 자신감 있게 투자할 수 있었다“고 설명했다.

이 대표는 ”현장에서 무대를 꾸미는 게 아니기 때문에 오디오를 메인무대와 시스템상 분리해서 쌍방향으로 전송해야 하는 부분이 필요했다. 기술적으로 어려움이 있었는데 백업 시스템까지 갖춰 준비했었다“고 말했다. 그러면서 ”그러다 보니 유튜브 방송 화질이 많이 떨어진 상태로 송출된 부분이 있었다. 아쉬움이 있었지만 나름 이번 콘서트에 대해 만족하고 있다“말했다.

더불어 이 대표는 ”올해 가을 쯤 올림픽홀보다 더 큰 장소에서 공연을 개최할 것이다. 대관도 성공한 상태“라고 기대감을 전했다.

플레이브는 지난해 3월 데뷔한 블래스트 소속 5인조 버추얼 그룹이다. 첫 번째 싱글 ‘기다릴게’를 발매하고 가요계에 데뷔한 플레이브는 ‘여섯 번째 여름’, 캐롤 송 ‘메리 플리스마스(Merry PLLIstmas)’ 등을 연달아 히트시키며 버추얼 아이돌 신드롬을 일으켰다.

플레이브는 ‘Play’와 ‘Rêve(꿈)’를 결합시켜 만든 이름이다. 자신들의 꿈을 이루기 위해 새로운 세상을 만들어간다는 의미를 담고 있다. 작사, 작곡, 프로듀싱, 안무 창작 등 음반 제작과 무대 활동에 필요한 모든 음악과 퍼포먼스를 멤버 5명이 만드는 자체 제작돌이기도 하다.

특히 ‘여섯 번째 여름’은 2023년 데뷔한 신인그룹의 노래 중 멜론에서 23년에 가장 많이 재생된 곡으로 기록되며 새로운 음원 강자로 떠오르고 있다.

플레이브는 미니 1집 ‘아스테룸:더 쉐입 오브 띵스 투 컴(ASTERUM : The Shape of Things to Come)’으로 초동 20만 장을 기록하며 파격적인 행보로 성장하고 있다.

[지승훈 스타투데이 기자]