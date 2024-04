블래스트 대표 “하이브 인수설, 사실 아냐...해외 진출 목표 투자 받았다”

사진 확대 버추얼 아이돌 그룹 플레이브. 사진ㅣ블래스트

블래스트 이성구 대표가 하이브 인수설에 대해 언급했다.

22일 오후 서울 마포구 서교동에 위치한 아만티 호텔에서는 블래스트 이성구 대표 기자간담회가 진행됐다.

이날 이 대표는 “하이브의 인수설은 사실이 아니다. 하이브와 YG플러스로부터 투자를 받았다. 기본적인 아이돌 활동과 해외 진출에 대해 도움을 받기 위해 투자를 받게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “하이브와의 협업 프로젝트는 없는 상태”라고 덧붙였다.

5인조 버추얼 그룹인 플레이브는 지난해 3월 첫 번째 싱글 ‘기다릴게’를 발매하고 가요계에 데뷔했다. 이어 ‘여섯 번째 여름’, 캐롤 송 ‘메리 플리스마스(Merry PLLIstmas)’ 등을 연달아 히트시키며 버추얼 아이돌 신드롬을 일으켰다. 멤버들이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱, 안무 창작 등을 제작하고 있다.

플레이브는 미니 1집 ‘아스테룸:더 쉐입 오브 띵스 투 컴(ASTERUM : The Shape of Things to Come)’으로 초동 20만 장을 기록하며 파격적인 행보로 성장하고 있다.

[지승훈 스타투데이 기자]