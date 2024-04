“떼창 못잊어” 코난 그레이, 9월 두번째 내한 공연

사진 확대 팝스타 코난 그레이. 제공|라이브네이션코리아

Z세대를 대표하는 팝스타 코난 그레이가 오는 9월 다시 한국을 찾는다.

29일 라이브네이션코리아는 “코난 그레이가 오는 9월 6일과 7일 양일간 KBS아레나에서 내한공연을 갖는다”고 밝혔다.

코난 그레이는 15살 때부터 일상을 담은 영상과 커버곡 비디오를 직접 제작, 자신의 유튜브 채널을 통해 업로드하면서 이름을 알리기 시작했다. 2017년 자체 제작한 첫 싱글 ‘아이들 타운(Idle Town)’을 발표하고 리퍼블릭 레코드와 메이저 계약을 체결했으며, 2018년 첫 EP ‘선셋 시즌(Sunset Season)’으로 본격적인 가수 활동을 시작해 ‘쇼티 어워즈(Shorty Awards)’ 베스트 유튜브 뮤지션 부문을 수상하는 등 SNS 스타이자 미래가 기대되는 신인 뮤지션으로 주목받았다.

2020년 발표한 싱글 ‘매니악(Maniac)’이 세계 각국에서 큰 사랑을 받으며 멀티 플래티넘을 기록한 가운데 첫 스튜디오 앨범 ‘키드 크로우(Kid Krow)’는 발매 첫 주 빌보드 앨범 차트 5위에 올랐고, 틱톡에서 입소문을 타며 인기 역주행한 ‘헤더(Heather)’로 빌보드 핫 100 싱글 차트 첫 진입 기록을 세우는 등 성공적인 활동을 이어간다.

2022년에 발표한 정규 2집 ‘슈퍼에이크(Superache)’에서는 사랑과 이별, 우정, 유년기의 상처 등 일상의 이야기를 솔직하게 담아낸 ‘피플 워칭(People Watching)’, ‘디재스터(Disaster)’, ‘베스트 프렌드(Best Friend)’, ‘메모리즈(Memories)’ 등을 선보여 음악팬들의 깊은 공감을 불러일으켰다.

지난해 공개한 ‘네버 엔딩 송(Never Ending Song)’은 80년대 팝 음악에서 영감을 받은 비주얼과 멜로디로 기존의 스타일과는 달라진 음악적 변화를 보여주었고, ‘론리 댄서(Lonely Dancers)’, ‘앨리 로즈(Alley Rose)’ 등 레트로 사운드로 가득한 세 번째 앨범 ‘파운드 헤븐(Found Heaven)’은 평단의 찬사와 함께 빌보드 앨범 세일즈 차트 2위에 오르고 전 세계적으로 1억 3000만 스트리밍을 기록했다.

코난 그레이는 2022년 ‘하우스 오브 원더’ 페스티벌 헤드라이너로 처음 한국을 찾았고 지난해 2월 첫 단독 공연까지 성공적인 내한 무대를 선사했다. 팬들의 떼창과 뜨거운 환호 속에 에너지 넘치는 퍼포먼스와 끊임없는 팬서비스로 공연장을 찾은 관객들의 마음을 사로잡았고 SNS에 “아시아 투어를 최고로 아름답게 마무리해 줘서 고마워요. 다시 곧 만나고 싶어요.thank you, seoul, for ending the superache asia tour in the most beautiful way. i can‘t wait to return)”라고 팬들에 대한 감사의 인사를 남긴 바 있다.

그리고 새 앨범 발매 후 진행되는 ‘파운드 헤븐 온 투어(Found Heaven On Tour)’ 월드 투어의 아시아 일정을 확정 지으면서 약 1년 6개월 만에 다시 한번 단독 공연으로 한국 팬들과 만날 예정이다.

코난 그레이 내한공연은 오는 9월 6일(금) 오후 8시와 9월 7일(토) 오후 7시, 서울 강서구 KBS아레나⁠에서 개최된다. 공연 티켓은 오는 5월 8일(수) 낮12시부터 공식 예매처인 인터파크 티켓에서 단독 판매된다. 이에 앞서 라이브네이션코리아 홈페이지 회원은 5월 7일(화) 낮12시부터 오후 2시 59분까지 해당 홈페이지를 통해 사전 예매 가능하다. 다양한 패키지도 판매된다.