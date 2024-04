스트레이 키즈, 찰리 푸스 컬래버…음원 일부 공개

사진 확대 스트레이 키즈. 사진ㅣJYP

그룹 스트레이 키즈가 신곡 ‘Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)’(루즈 마이 브레스) 음원 일부를 미리 들려주고 완곡 기대감을 높였다.

스트레이 키즈는 5월 10일 새 디지털 싱글 ‘루즈 마이 브레스’를 발매한다. 지난 26일 영상을 통해 신곡 사운드와 가사 일부를 최초 공개한데 이어 30일 0시에는 공식 SNS 채널에 트랙 프리뷰 비디오를 추가 공개하고 두 아티스트의 색다른 시너지를 예고했다.

새 티저는 스트레이 키즈와 찰리 푸스의 보컬이 감미로움을 선사하고 “Now I’ll always be here I won’t ever run ’Cause you took the air right out of my lungs Ah I lose my breath When you’re walking in ’Cause when our eyes lock It’s like my heart stops”라는 노랫말이 매력을 더한다. 여기에 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 여덟 멤버의 미공개 비주얼이 영상을 채우며 신곡을 향한 관심을 증폭시켰다.

‘루즈 마이 브레스’는 스트레이 키즈 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한과 찰리 푸스가 함께 작사, 작곡, 편곡해 완성했다. ‘글로벌 대세’ 스트레이 키즈와 세계적 뮤지션 찰리 푸스의 강렬한 감성이 절묘한 조화를 이뤄 전 세계 팬심을 사로잡을 필청곡이 될 것으로 기대를 모은다.

2024년 여름 컴백을 앞두고 있는 스트레이 키즈는 새 디싱 발매에 이어 해외 대형 뮤직 페스티벌에 출격한다. 오는 7월 12일(이하 각 현지시간) 이탈리아 밀라노 ‘I-Days’(아이 데이즈), 14일 영국 런던 ‘BST Hyde Park’(브리티시 서머 타임 하이드 파크), 8월 2일 미국 시카고 ‘롤라팔루자 시카고’에서 헤드라이닝 아티스트로서 기세를 뽐낸다. 특히 ‘롤라팔루자 시카고’는 스트레이 키즈 출연일 티켓이 매진을 기록하며 그룹 위상을 재입증했다.

[지승훈 스타투데이 기자]