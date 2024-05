제로베이스원, 미니 3집 트랙리스트 공개...영케이 작사 참여

사진 확대 제로베이스원 미니 3집 트랙리스트. 사진ㅣ웨이크원

그룹 제로베이스원이 신보의 트랙리스트를 공개하며 컴백 기대감을 고조시켰다.

제로베이스원은 3일 밤 12시 공식 SNS에 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’의 트랙리스트를 게재했다.

공개된 트랙리스트에 따르면, 신보에는 타이틀곡 ‘필 더 팝(Feel the POP)’을 포함해 ‘솔라 파워(Solar POWER)’, ‘디어 이클립스(Dear ECLIPSE)’ , ‘스위트(SWEAT)’, ‘선데이 라이드(Sunday RIDE)’, ‘헬로우(HELLO)’, ‘필 더 팝(Sped Up ver.)’ 등 총 7곡이 수록된다.

타이틀곡 ‘필 더 팝’은 청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 제로베이스원과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 날려버릴 수 있게, 최고의 시간을 선물하겠다는 의지를 담아낸 곡이다. 모든 부정적 감정을 터뜨려(POP), 리스너들에게 잊지 못할 순간을 선물할 예정이다.

신보에는 또한 국내외 유수의 작가진이 대거 참여한 가운데 데이식스 영케이가 6번 트랙 ‘헬로우’의 노랫말을 써 눈길을 끈다. 7번 트랙 ‘필 더 팝(Sped Up ver.)’은 타이틀곡의 스페드 업 버전으로 깜짝 수록돼 색다른 느낌을 선사할 예정이다.

미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우’는 제로베이스원이 지난해 7월 발매한 미니 1집 ‘유스 인 더 셰이드’와 11월 발매한 미니 2집 ‘멜팅 포인트’로 그려온 서사를 완성하는 앨범이다. 앞선 두 개 앨범을 연속해 ‘더블 밀리언셀러’ 반열에 올리며 K팝 새 역사를 쓴 만큼 제로베이스원은 신보를 통해 국내외로 막강한 영향력을 더욱 확장한다.

이를 보여주듯 제로베이스원의 선공개곡 ‘스웨트’는 발매 직후 한중일 주요 차트에 진입한 데 이어 전 세계 26개 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 석권했다.

제로베이스원의 미니 3집은 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

[지승훈 스타투데이 기자]