TXT 태현, 범규 퍼포먼스에 “득도한 건가요?” 감탄

사진 확대 TXT. 사진l빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 ‘슈가 러쉬 라이드’ 국악 버전 편곡 무대를 선보였다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 3일 오후 7시 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 세 번째 월드투어 ‘액트 : 프로미스(ACT : PROMISE)’ 첫날 공연을 열었다.

이날 투모로우바이투게더는 ‘제로 바이 원 러브송(0X1=LOVESONG)(I Know I Love You)’, ‘데빌 바이 더 윈도우(Devil by the Window)’, ‘슈가 러쉬 라이드(Sugar Rush Ride)’, ‘네버랜드를 떠나며’ 무대를 선보이며 쉴 새 없이 달렸다.

특히 판소리 춘향가의 한 대목을 차용한 가사로 흥미를 유발한 ‘슈가 러쉬 라이드’는 국악 버전으로 편곡해 눈과 귀를 사로잡았다. 수묵화를 연상케 하는 두루마기를 입은 멤버들은 전통미가 묻어나는 선율에 맞춰 부채를 활용한 퍼포먼스를 선보여 감탄을 안겼다.

무대를 마친 태현은 “범규의 연기, 득도한 건가요?”라고 했고, 이에 범규는 ‘슈가 러쉬 라이드’에서 선보인 퍼포먼스를 즉석에서 선보여 눈길을 끌었다.

이어 수빈이 “공연 초반에 우리의 꿈과 미래를 어떻게 함께하고 싶은지 지켜봐달라고 했지 않나. 저희는 여러분과 손을 잡고 함께 나아가고 싶은데 여러분들도 같은 마음인지 걱정이 된다”라고 하자 현장을 찾은 팬들은 큰 소리로 환호했다. 그러자 연준은 “언제나 함께라는 의미에서 소리를 질러주시는 것 같다. 에너지가 너무 좋다”면서 뿌듯한 미소를 지었다.

한편 투모로우바이투게더는 이날부터 5일까지 진행되는 서울 공연에 이어 미국 8개 도시, 일본 4개 도시를 찾는다. 지난해 처음으로 북미 스타디움과 일본 돔 공연장에 입성했던 이들은 이번 ‘액트 : 프로미스’에서 2곳의 북미 스타디움과 일본 4대돔에서 무대를 펼친다.

[이다겸 스타투데이 기자]