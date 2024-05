“평생 무대하겠다”...TXT, 美친 텐션으로 쏘아올린 월드투어 축포[커튼콜]

사진 확대 TXT. 사진l빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 몸을 부서질 듯한 텐션으로 세 번째 월드투어의 시작을 알렸다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 3일 오후 7시 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 세 번째 월드투어 ‘액트 : 프로미스(ACT : PROMISE)’ 첫날 공연을 열었다.

‘액트 : 프로미스’는 총 5개의 섹션으로 이뤄졌으며, 각 섹션은 그간의 앨범 서사와 맞닿아 있다. 공연의 오프닝이자 첫 번째 섹션인 ‘파인드 더 네임(FIND THE NAME)’은 서로 다른 소년들이 만나는 과정과 이들의 과거를 들려줬다.

몽환적 분위기 속, 흰색 망토를 걸치고 무대 위에 오른 투모로우바이투게더는 왕관을 쓰는 퍼포먼스로 공연의 시작을 알렸다. 이어 오차 없는 칼각 퍼포먼스로 ‘데자뷰(Deja Vu)’, ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려(Run Away)’ 무대를 꾸며 시선을 사로잡았다.

“저희의 세 번째 월드투어에 와주신 여러분 모두 환영합니다”라고 인사한 투모로우바이투게더는 “우리 모두가 오늘을 손꼽아 기다렸지 않나. 정말 보고 싶었다. 오늘 ‘액트 : 프로미스’의 첫날부터 팬들과 함께할 수 있어서 기쁘다. 작년 3월에 이곳에서 두 번째 월드투어를 시작했는데 또 한 번 이 무대에서 새로운 시작을 알리니까 감회가 새롭다. 항상 첫 공연이 떨리기도 한데 재미있는 것 같다”라고 소감을 밝혔다.

특히 수빈은 ‘액트 : 프로미스’에 대해 “투모로우바이투게더 음악에서 가장 중요한 키워드가 ‘원 드림’이지 않나. 이번 월드투어는 우리의 꿈이 어떻게 성장해 왔고, 우리의 미래를 팬들과 어떻게 지켜나갈지 스토리텔링을 통해 풀어나가려고 한다”라고 소개했다.

그러자 연준은 “팬들과 호흡하고 즐기는 무대를 많이 준비했다. 최고의 무대를 선보일 것을 약속한다. 여기에 둘만 있다고 생각하고 마음껏 즐겨 달라”고 당부했다.

이어 멤버들은 ‘제로 바이 원 러브송(0X1=LOVESONG)(I Know I Love You)’, ‘데빌 바이 더 윈도우(Devil by the Window)’, ‘슈가 러쉬 라이드(Sugar Rush Ride)’, ‘네버랜드를 떠나며’ 무대를 선보이며 쉴 새 없이 달렸다.

특히 판소리 춘향가의 한 대목을 차용한 가사로 흥미를 유발한 ‘슈가 러쉬 라이드’는 국악 버전으로 편곡해 눈과 귀를 사로잡았다. 수묵화를 연상케 하는 두루마기를 입은 멤버들은 전통미가 묻어나는 선율에 맞춰 부채를 활용한 퍼포먼스를 선보여 감탄을 안겼다.

무대를 마친 태현은 “범규의 연기, 득도한 건가요?”라고 했고, 이에 범규는 ‘슈가 러쉬 라이드’에서 선보인 퍼포먼스를 즉석에서 선보여 눈길을 끌었다.

또 수빈이 “공연 초반에 우리의 꿈과 미래를 어떻게 함께하고 싶은지 지켜봐달라고 했지 않나. 저희는 여러분과 손을 잡고 함께 나아가고 싶은데 여러분들도 같은 마음인지 걱정이 된다”라고 하자 현장을 찾은 팬들은 큰 소리로 환호했다. 그러자 연준은 “언제나 함께라는 의미에서 소리를 질러주시는 것 같다. 에너지가 너무 좋다”면서 뿌듯한 미소를 지었다.

다음으로는 아름답지만 무책임했던 낙원을 뒤로한 채 마주한 현실을 다룬 ‘더 리얼리티(THE REALITY)’, 꿈과 정체성을 기억해 내는 과정에서 겪는 성장통을 그린 ‘그로잉 페인(GROWING PAIN)’, 사라진 줄 알았지만 언제나 소년의 마음속에는 꿈이 존재했다는 것을 깨닫는 ‘아윌 비 데어 투모로우(I’LL BE THERE TOMORROW)‘, 약속했던 그곳에서 다시 만나자고 노래하는 ’랜드 오브 프로미스(LAND OF PROMISE)‘ 섹션이 이어졌다.

‘더 리얼리티’부터 ‘아윌 비 데어 투모로우’ 섹션에서는 각 멤버들의 매력이 돋보이는 유닛 무대와 최초로 공개되는 무대들도 감상할 수 있었다.

범규, 태현, 휴닝카이는 유닛곡 ‘쿼터 라이프(Quarter Life)’로, 수빈과 연준은 유닛곡 ‘더 킬라(The KILLA)’ 무대를 선보여 뜨거운 환호를 받았다. 이와 함께 처음으로 선보이는 ‘그로잉 페인(Growing Pain)’, ‘드리머(Dreamer)’, ‘딥 다운(Deep Down)’ 무대에서는 목에 핏대가 설 정도로 열정적으로 노래하고 몸이 부서져라 춤을 추는 멤버들의 모습이 감동을 선사했다.

범규는 유닛 무대에 대해 “형아들 유닛 무대는 코피나는 무대, 동생들은 눈물 나는 무대가 아니었나 싶다”라고 자평했다. 이에 수빈은 “‘더 킬라’ 준비하면서 안무 선생님이 ‘더 야하게 하라’고 했는데, 저는 원래 치명적인 걸 잘 못하지 않나. 그래서 엄청 힘들었다”라고 비하인드를 털어놓기도 했다.

공연을 이끌어 가는 투모로우바이투게더의 모습에서도 한층 여유로움이 느껴졌다. 멤버들은 스탠딩 관객들이 앞쪽으로 쏠리자 “한 발만 뒤로 (가주세요)”라며 안전에 신경 쓰는 모습을 보였고, “우리 팬분들 목소리 너무 좋은 거 아니에요?”라고 떼창까지 유도해 공연 열기를 한층 끌어올렸다.

투모로우바이투게더는 이날 약 2시간 30분 동안 25개 무대를 선보이며 열정을 불태웠다. 끝으로 연준은 “잘 보여드리고 싶어서 고민이 많았던 공연이다. 그런데 무대에 올라오니까 공연장을 가득 채운 팬들만 보였다. 우리와 함께 해줘서 너무 고맙다”라고 인사했고, 태현은 “이번 투어를 준비하면서 안 힘들었다면 거짓말인데, 첫 곡부터 도파민이 나와서 주체할 수가 없었다. 평생 무대하겠다. 그 때까지 와 달라”라고 말해 현장을 찾은 관객들을 열광하게 했다.

한편 투모로우바이투게더는 5일까지 진행되는 서울 공연에 이어 미국 8개 도시, 일본 4개 도시를 찾는다. 지난해 처음으로 북미 스타디움과 일본 돔 공연장에 입성했던 이들은 이번 ’액트 : 프로미스‘에서 2곳의 북미 스타디움과 일본 4대돔에서 무대를 펼친다.

[이다겸 스타투데이 기자]