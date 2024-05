‘수록곡 작사’ 영케이 “제베원·제로즈 더 끈끈해지길”

사진 확대 영케이. 사진ㅣ스타투데이 DB

밴드 데이식스의 영케이가 그룹 제로베이스원의 컴백을 축하했다.

13일 오후 서울 용산구 한남동에 위치한 블루스퀘어에서는 제로베이스원의 미지 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’ 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다. 전작인 미니 2집 ‘멜팅 포인트(MELTING POINT)’ 발매 이후 약 6개월 만 컴백이다.

이날 영케이는 영상 편지를 통해 제로베이스원의 컴백을 축하했다. 영상 속 영케이는 “나 역시 팬들이 어떠한 존재인지 잘 알기 때문에 작업하면서 더 의미 있었던 것 같다”며 “이번 노래가 제로베이스원 멤버들과 제로즈(팬덤명)를 더욱 끈끈하게 연결해주고 팬들에게 많은 사랑 받길 바란다”고 말했다.

영케이는 제로베이스원 신보의 수록곡인 ‘헬로우’(Hello) 작사를 맡았다.

‘유 해드 미 앳 헬로우’에는 사랑이 주는 행복에 가슴 벅찬 청춘의 이야기가 담겼다. 지난 2개 앨범에서 이어온 운명적 만남 후 첫눈에 반한 청춘 3부작을 완성하는 앨범이다. 제로베이스원은 신보를 통해 음악적 성장을 증명함과 동시에 대체불가 ‘5세대 아이콘’으로서 광폭 행보를 이어간다. 미니 1집 ‘유스 인 더 셰이드’와 미니 2집 ‘멜팅 포인트’로 2개 앨범 연속 더블 밀리언셀러로 등극한 제로베이스원은 다시 한번 K팝 새 역사를 작성하며 국내외 막강한 존재감을 과시할 전망이다.

제로베이스원은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 발매, 본격적인 컴백 활동에 나선다.

