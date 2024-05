방탄소년단 RM, 솔로 2집 트랙리스트 공개

사진 확대 RM 솔로2집 트랙리스트. 사진|빅히트 뮤직

방탄소년단 RM의 솔로 2집 타이틀곡은 ‘로스트!(LOST!)’다.

RM은 18일 방탄소년단 공식 SNS에 솔로 2집 ‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨(Right Place, Wrong Person)’ 트랙리스트를 공개했다.

이번 신보에는 타이틀곡 ‘로스트!(LOST!)’를 포함해 ‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨(Right People, Wrong Place)’ ‘넛츠(Nuts)’ ‘아웃 오브 러브(out of love)’ ‘도모다치(Domodachi/feat. Little Simz)’ ‘?(Interlude)’ ‘그로인(Groin)’ ‘헤븐(Heaven)’ ‘어라운드 더 월드 인 어 데이(Around the world in a day/feat. Moses Sumney)’ ‘??(Credit Roll)’ ‘컴백 투 미(Come back to me)’ 등 총 11곡이 담긴다.

타이틀곡 ‘로스트!(LOST!)’는 빠른 템포의 얼터너티브 팝 장르로, 밴드 실리카겔의 김한주가 작곡에 참여했다. RM은 이 곡을 통해 친구들과 함께 길을 잃는다면 이것 또한 괜찮을지 모른다는 희망의 메시지를 전한다.

‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨(Right People, Wrong Place)’는 내면의 혼란스러움을 음악적으로 표현한 곡이다. ‘넛츠(Nuts)’는 인간관계에서 생길 수 있는 불만을 담담하게 풀었다.

‘아웃 오브 러브(out of love)’는 사랑을 믿지 않게 된 사람의 이야기를 전한다. ‘도모다치(Domodachi)’는 친구들과 춤을 추는 즐거움을 노래한다.

‘? (Interlude)’는 현란한 연주와 변주가 재미있는 곡이다. ‘그로인(Groin)’은 싫어하는 사람들에게 하고 싶은 이야기를 담았다. ‘헤븐(Heaven)’은 낭만적인 제목과 달리 ‘차라리 나의 천국을 가져가’라는 반전을 노래한다.

‘어라운드 더 월드 인 어 데이(Around the world in a day)’는 당신의 거짓말까지 사랑하겠다라고 말하는 곡이다. ‘??(Credit Roll)’는 앨범 마지막 트랙 직전에 배치돼 청자에게 계속 이곳에 남아있을지에 대한 물음을 던지는 곡이다. 지난 10일 선공개된 ‘컴백 투 미(Come back to me)’가 앨범 대미를 장식한다.

밴드 실리카겔의 김한주를 비롯해 미국 재즈 듀오 도미 & JD 벡, 미국 뮤지션 모세스 섬니, 영국 출신의 래퍼 리틀 심즈, 밴드 혁오의 오혁, 대의 5인조 밴드 선셋 롤러코스터의 Kuo(궈궈), 싱어송라이터 정크야드와 바밍타이거의 산얀 등이 앨범 크레디트에 이름을 올렸다.

RM 솔로 2집은 24일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.