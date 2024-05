박재범, 신곡 ‘택시 블러’ 뮤비 티저 공개.. 청하 지원사격

사진 확대 사진 I MORE VISION(모어비전)

가수 박재범이 뮤직비디오 첫 번째 티저를 공개하며 취향 저격을 예고했다.

박재범은 지난 22일 오후 공식 SNS를 통해 새 싱글 ‘제이팍 시즌 2’ 타이틀곡 ‘택시 블러’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상은 흘러나오는 라디오 소리를 배경으로 나띠가 전화를 거는 모습으로 시작된다. 이후 박재범이 누군가와 몸싸움을 벌이며 다투는 장면이 이어져 뮤직비디오 본편을 통해 어떤 스토리가 전개될지 궁금증을 모으고 있다.

특히 “당장 택시 불러 Baby girl just pull up 난 지금 취해서 데리러 가지 못해 미안해 With some good times 내가 꼭 보답할게”라는 가사가 박재범 특유의 트렌디하면서도 부드러운 음색과 만나 팬들의 귀를 사로잡았다.

여기에 가수 청하가 뮤직비디오 티저 속 라디오 DJ로 참여해 힘을 보탰다. 청하는 실제 KBS Cool FM ‘볼륨을 높여요’ DJ를 맡고있는 만큼 뮤직비디오의 리얼함을 한층 살렸다.

‘제이팍 시즌 2’는 박재범이 아티스트로서 한층 성숙해진 자신의 모습을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘택시 블러’는 박재범의 그루비한 보컬과 중독성 있는 가사, 멜로디가 돋보이는 곡으로, 대세 걸그룹 키스오브라이프의 나띠가 피처링으로 참여해 특급 케미스트리를 선보인다.

한편 박재범의 새 싱글 ‘제이팍 시즌 2’는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.