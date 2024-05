‘인간 김남준 궁금증에서 시작’...RM, 오늘(24일) 솔로 2집 발매

사진 확대 RM. 사진l빅히트 뮤직

방탄소년단 RM이 24일 오후 1시 두 번째 솔로 앨범 ‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨(Right Place, Wrong Person)’을 발매한다.

‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨’은 RM이 지난 2022년 12월 내놓은 솔로 1집 ‘인디고(Indigo)’ 이후 1년 5개월 만의 개인 앨범이다. 이 앨범은 ‘장소에 어울리지 않는 이방인’처럼 느껴지는 순간을 다룬다. RM은 살면서 누구나 한 번쯤 느꼈을 이 보편적인 감정과 더 나아가 이에 대한 답을 찾기 위해 고군분투하는 사람들이 공감할 메시지를 담았다.

신보에는 타이틀곡 ‘로스트!(LOST!)’를 비롯해 ‘라이트 피플, 롱 플레이스(Right People, Wrong Place)’, ‘넛츠(Nuts)’, ‘아웃 오브 러브(out of love)’, ‘도모다치 (Domodachi) (feat. Little Simz)’, ‘? (Interlude)’, ‘그로잉(Groin‘)’, ‘헤븐(Heaven)’, ‘어라운드 더 월드 인 어 데이(Around the world in a day) (feat. Moses Sumney)’, ‘ ᅲ(Credit Roll)’, ‘컴백 투 미(Come back to me)’ 등 총 11곡이 수록됐다. RM은 전곡 작사에 참여했다.

# 솔로 2집의 시작은 인간 김남준의 ‘궁금증’

이번 앨범은 “만약 이 길을 가지 않았더라면 지금의 나는 어떻게 살고 있을까?”라는 RM의 궁금증에서 시작됐다. 여기서 수많은 감정과 질문이 생겼고, RM은 이를 진솔하게 노래한다면 많은 이들이 공감할 것이라는 믿음을 가지고 앨범 작업에 나섰다.

# 유기적으로 연결된 선공개 곡과 타이틀곡

RM은 선공개 곡인 ‘컴 백 투 미’를 통해 앨범의 메인 테마인 ‘라이트 앤 롱(right and wrong)’에 대한 고민을 토로했다. 또한 새로운 것에 도전하고 싶으면서도 한편으로는 현실에 안주하고 싶어 하는 모순된 감정을 들여다봤다.

여기서 한 걸음 더 나아가 ‘모순’이라는 감정에 때문에 정답을 찾지 못하고 길을 잃은 사람들을 조명했다. 이것이 바로 타이틀곡 ‘로스트!(LOST!)’다. ‘로스트!’는 빠른 템포의 얼터너티브 팝(Alternative pop)장르로, 비록 길을 잃었지만 지금 곁에 있는 친구들과 함께라면 그것도 괜찮을지 모른다는 희망찬 메시지를 전한다. 밴드 실리카겔 김한주가 작곡에 참여했고, 프로듀싱에 이름을 올린 여러 뮤지션들이 보컬 코러스에 참여해 함께한다는 의미를 극대화했다.

# 신선한 제작진과의 의기투합...솔로 아티스트 RM의 저변 확대

솔로 2집 ‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨’은 방탄소년과는 또 다른 솔로 아티스트 RM의 색깔로 가득 채워졌다. RM은 음악, 비주얼 등 모든 분야의 스태프들을 고심해 직접 선정했다. 이처럼 이번 앨범에 그의 손길이 닿지 않은 곳은 없다.

실리카겔의 김한주, 미국의 재즈 듀오 도미 & JD 벡(DOMi & JD BECK), 밴드 혁오의 오혁, 대만의 5인조 밴드 선셋 롤러코스터(Sunset Rollercoaster)의 Kuo(궈궈) 등이 곡 작업에 참여했다. 영국의 래퍼 리틀 심즈(Little Simz), 미국의 싱어송라이터 모세스 섬니(Moses Sumney)는 피처링에 나섰다.

한편 RM은 오는 28일과 30~31일, 그리고 6월 10일에 수록곡 뮤직비디오와 라이브 비디오를 공개할 예정이다.

[이다겸 스타투데이 기자]