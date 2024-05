선미, 초여름 감성 ‘청초 비주얼’

사진 확대 선미. 사진l어비스컴퍼니

가수 선미가 오는 6월 13일 새 디지털 싱글로 돌아온다.

선미는 오늘 27일 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 ‘벌룬 인 러브(Balloon in Love)’ 컴백 포스터를 공개했다. 포스터에는 2024.06.13.18:00(KST)라는 컴백 일시가 적혀있다.

이미지 속 선미는 젖어있는 검정 생머리를 길게 늘어트린 채 카메라를 응시하고 있다. 아날로그하고 빈지티한 색감과 선미의 청초한 비주얼이 몽환적인 초여름의 감성을 담아내며 기대감을 고조시켰다.

또한 ‘It’s gonna blow up’, ‘I’m a balloon in love’, ‘I fall in love with you’, ‘We’re running running’ 등 신곡의 분위기와 스토리를 암시하는 가사 일부가 함께 담겨있어 호기심을 극대화했다.

이번 디지털 싱글은 기존 음악과 대비되는 밝은 분위기의 곡으로 새로운 선미팝을 기대하게 하고 있다. ‘여름은 선미’라는 수식어가 붙을 정도로 여름의 계절과 잘 어울리는 곡들을 발매했었던 선미가 어떤 음악으로 이번 초여름을 장식하게 될지 관심이 집중된다.

한편 선미의 새 디지털 싱글 ‘벌룬 인 러브’는 오는 6월 13일 오후 6시 발매된다.

