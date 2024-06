유키스, 25일 미니 13집 발매...‘만만하니’ 리메이크

사진 확대 유키스 미니 13집 트랙리스트 포스터. 사진ㅣ탱고뮤직

2세대 보이그룹 유키스가 신보로 새로운 시작을 알린다.

유키스는 지난 3일 공식 SNS에 미니 13집 ‘LET’S GET STARTED(렛츠 겟 스타티드)‘의 트랙리스트를 공개했다.

이에 따르면 신보에는 타이틀곡 ‘너는 내 모든 곳에 있어(Stay with me)’를 포함해 ‘Love is You(러브 이즈 유)’, ‘아름다워(Beautiful you are)’, ‘모스부호(Morse code)’ 등 총 5곡이 수록된다. 다섯 멤버는 다양한 장르를 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증한다는 각오다. 특히, 유키스의 메가 히트곡 ‘만만하니’를 트렌디하게 리메이크한 ‘만만하니(2024 Ver.)’도 담길 예정이어서 기대를 높인다.

‘LET’S GET STARTED’는 유키스가 지난해 6월 발매한 데뷔 15주년 기념 앨범 ‘PLAY LIST(플레이리스트)’ 이후 약 1년 만에 선보이는 신보다. 활발한 음악적 행보를 예고한 유키스는 이번 앨범으로 한곳에 머물러 있지 않고 계속해서 나아가겠다는 포부를 전한다.

한편, 유키스는 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 13집 ‘LET’S GET STARTED‘를 발매한 뒤, 오는 29일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 데뷔 첫 국내 팬콘서트 ’2024 UKISS FAN CONCERT ‘First Memories’‘를, 7월 일본 내 3개 도시에서 단독 콘서트 ’2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More‘를 개최한다.

[지승훈 스타투데이 기자]