페스타 기념...BTS 정국, 팬송 발표 “서로 손 놓지 말자”

사진 확대 정국 새 싱글 ‘Never Let Go’ 포스터. 사진ㅣ빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 정국이 ‘2024 FESTA’를 맞아 팬송을 발표한다.

정국은 7일 오후 1시(이하 한국시간) 디지털 싱글 ‘Never Let Go’를 발표했다. ‘Never Let Go’는 하우스 리듬을 기반으로 한 영어곡으로, 미니멀하면서도 귀를 사로잡는 신디 사이저와 청량감 넘치는 악기들이 조화를 이룬다.

특히 ‘Never Let Go’는 정국이 ARMY(아미.팬덤명)에게 전하고 싶은 마음을 담은 팬송이다. 정국은 작사, 작곡 전반에 참여한 이 곡을 통해 ‘맞잡은 서로의 손을 절대로 놓지 말자’라는 메시지를 노래한다.

“Everything falls into place / ‘Cause you’re right here with me / Without your love I’m nothing / You mean more than you know”라는 가사에서 느낄 수 있듯 이 곡은 전 세계 ARMY에 대한 감사함을 담았다. 또한 팬들을 향한 정국의 따뜻한 마음과 벅차오르는 리듬이 어우러져 곡 특유의 활기찬 분위기를 배가시킨다.

‘Never Let Go’는 ‘2024 FESTA’의 일환으로 공개된다. ‘FESTA’는 방탄소년단이 매년 데뷔일(6월 13일)을 기념해 팬들과 함께 즐기는 축제로, 이를 기념하기 위해 해마다 특별한 음원이 공개된다. 앞서 발표된 단체곡 ‘So 4 More’(2014), ‘Take Two’(2023) 등에 이어, 올해는 정국의 팬송이 더해졌다.

한편 방탄소년단은 온, 오프라인을 통해 ‘2024 FESTA’의 열기를 잇는다. 8일 정오부터 방탄소년단의 공식 유튜브 채널에서 ‘방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트’(BTS ONLINE CONCERT WEEKEND)가 개최되고, 13일에는 서울 송파구 일대에서 오프라인 행사가 펼쳐진다. 이번 오프라인 행사에는 진이 직접 참여할 예정이라 많은 이들의 기대를 모으고 있다.

[지승훈 스타투데이 기자]