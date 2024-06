DPR 이안, 오늘(7일) 신보 발매… 리스너 반응 후끈

사진 확대 DPR 이안. 사진 I DPR(Dream Perfect Regime)

가수 겸 비주얼 디렉터 DPR 이안(DPR IAN)이 새로운 세계관을 여는 새 미니앨범 ‘세인트(SAINT)’를 발매했다.

7일 발매되는 DPR 이안의 새 EP ‘세인트’는 그의 세 번째 미니앨범으로, 새로운 세계관인 ‘하이브리드(Hybrid)’를 여는 시작점이다.

앞서 DPR 이안은 비슷하지만 다른 제목의 두 EP, ‘무드스윙스 인 디스 오더(Moodswings In This Order)’ 및 ‘무드스윙스 인 투 오더(Moodswings In To Order)’에서 ‘미토(MITO)’라는 제2의 자아를 선보였다.

또 다른 EP ‘디어 인새니티(Dear Insanity…)’ 속에서 ‘미스터. 인새니티(Mr. Insanity)’라는 또 다른 제3의 자아를 모티브로 앨범을 전개한 바 있다. 그는 상반된 이미지를 띤 ‘미토’와 ‘미스터. 인새니티’가 공존하면서도 대립하는 방식의 하이브리드 앨범을 공개할 것이라고 SNS를 통해 팬들에게 알려왔다. 이번 EP ‘세인트’는 정규앨범인 ‘하이브리드’에 수록될 곡들 중 몇몇 트랙을 미리 선보이기 위한 선공개 EP다.

타이틀곡 ‘세인트’는 얼터너티브 EDM 장르를 기반으로, 또 한 번 그의 대담하고 유니크한 음악적 색깔을 느낄 수 있다. 여기에 DPR 크루의 메인 프로듀서인 DPR 크림이 프로듀서로 힘을 보태 앨범에 대한 관심이 뜨겁다.

이번 미니앨범에는 타이틀곡 외에도, 기존 뮤직비디오로만 공개된 바 있는 화제의 곡 ‘스킨스(SKINS)’와 ‘림보(LIMBO)’ 등이 인스트루멘탈 트랙 버전과 함께 총 6개 트랙으로 구성돼 관심을 모은다.

한편 DPR 이안이 월드투어를 앞두고 발매하는 새 미니앨범 ‘세인트’는 7일 오후 1시 공개됐다.