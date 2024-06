에이티즈 미니 10집, 美 ‘빌보드 200’ 2주 연속 톱10

사진 확대 에이티즈. 사진lKQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 뜨거운 기세를 이어가고 있다.

16일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, 에이티즈의 미니 10집 ‘골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)’이 메인 차트인 ‘빌보드 200’(6월 22일자)에서 6위를 차지하며 2주 연속 TOP 10에 이름을 올린다.

에이티즈의 미니 10집 ‘골든 아워 : 파트 1’은 지난주 미국 ‘빌보드 200’ 차트(6월 15일자)에서 2위를 기록했다. 이로써 앞서 발매한 미니 8집 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)’, 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP.2 : OUTLAW)’, 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)’에 이어 해당 차트 TOP 3에 네 번 연속 이름을 올리며 놀라움을 산 바 있다.

이 가운데 이번 주에는 미국 ‘빌보드 200’ 차트에서 6위를 기록해 해당 차트에서 2주차 자체 최고 성적을 경신했으며, 지난주에 이어 2주 연속 상위권에 랭크되는 등 호성적을 이어가고 있다.

앞서 에이티즈의 미니 10집 ‘골든 아워 : 파트 1’은 미국 빌보드 ‘빌보드 200’ 차트 2위를 비롯해, ‘월드 앨범 차트’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈 차트’, ‘톱 앨범 세일즈 차트’, ‘월드 디지털 송 세일즈 차트’에서 모두 1위를 석권하며 괄목할 만한 성적을 거둔 바 있다.

이렇듯 폭발적인 인기를 자랑하고 있는 에이티즈는 오는 7월부터 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)‘로 북미 총 10개 도시에서 글로벌 팬들과 만난다. 이번 월드투어를 통해 ‘시티 필드(Citi Field)’, ‘글로브 라이프 필드(Globe Life Field)’ 등 세계적인 경기장에 입성하는 것은 물론 덜루스와 로즈몬트, 로스앤젤레스 공연 회차 추가를 결정지으며 팬들의 뜨거운 성원에 화답했다.

한편 에이티즈는 23일(현지 시간) 모로코 수도 라바트에서 열리는 ’마와진(MAWAZINE)‘ 페스티벌의 헤드라이너로 메인 스테이지에 오른다.

[이다겸 스타투데이 기자]