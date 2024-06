외신, 라이즈 호평 “오늘날 가장 주목받는 K팝 그룹 타이틀 입증”

사진 확대 라이즈. 사진ㅣSM엔터테인먼트

그룹 라이즈의 첫 미니앨범이 외신으로부터 호평을 받으며, 각종 해외 차트에서 상승세를 보이고 있다.

미국 그래미닷컴은 공식 홈페이지를 통해 ‘라이즈 첫 미니앨범에 대한 소개(K-Pop Group RIIZE Detail Every Track On New Compilation ‘RIIZING - The 1st Mini Album’)’라는 제목의 기사를 공개, 라이즈와 진행한 화상인터뷰를 바탕으로 이번 앨범의 모든 트랙을 디테일하게 설명해 화제를 모았다.

특히 그래미닷컴은 이번 앨범에 대해 “라이즈의 다재다능함과 여러 장르에 도전하는 의지를 보여준다. 라이즈의 빛나는 청춘 에너지와 독특한 개성을 확인 가능하다”고 말했으며, 이에 라이즈는 “‘RIIZING’ 앨범은 저희가 꿈을 좇는 여정과 경험의 집약체다. 데뷔부터 지금까지 얼마나, 어떻게 성장했는지 반영하고 싶었다”고 밝혔다.

또한 영국 음악 및 패션 매체 클래시(CLASH)는 “라이즈는 이번 앨범으로 다양한 매력과 재능을 선보이며 오늘날 가장 주목받는 K팝 그룹임을 입증한다”고 소개함은 물론, 타이틀 곡 ‘Boom Boom Bass’(붐 붐 베이스)에 대해 “음악의 힘과 연결성을 노래하는 멤버들의 부드러운 보컬은 리드미컬한 무드를 완벽히 자아내며 리스너들을 사로잡고 결국 춤을 추게 만든다”는 리뷰를 실었다.

이러한 반응에 힘입어 6월 17일 발매된 라이즈 첫 미니앨범 ‘RIIZING’은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 홍콩이 추가된 전 세계 10개 지역 1위를 차지했으며, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서도 급상승 차트 1위, 트렌드 피크 차트 2위, 유행 지수 차트 2위, 신곡 차트 3위까지 나날이 차트 순위를 높여가는 중이다.

더불어 타이틀 곡 ‘Boom Boom Bass’ 역시 피크 순위 기준 멜론 TOP100 16위·HOT100(발매 30일 이내) 2위, 벅스 실시간 3위, 바이브 급상승 1위에 올랐으며, 뮤직비디오와 ‘Performance37’(퍼포먼스37) 콘텐츠가 연달아 유튜브 인기 급상승 동영상 1위를 기록하는 등 뜨거운 인기를 얻고 있다.

한편, 라이즈는 오늘(21일) 방송되는 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에 이어 22일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 23일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 프로그램에 출연해 타이틀 곡 ‘Boom Boom Bass’ 무대를 선사한다.

[지승훈 스타투데이 기자]