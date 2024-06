NCT 127, 7월 15일 정규 6집 발매

사진 확대 NCT 127 정규 6집 ‘워크’ 포스터. 사진ㅣSM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 7월 15일 정규 6집 ‘워크(WALK)’로 컴백, K팝의 새로운 길을 열어 간다.

NCT 127 정규 6집 ‘WALK’는 7월 15일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘삐그덕(Walk)’을 비롯해 다채로운 장르의 총 11곡으로 구성되어, 한층 확장된 NCT 127의 음악 스펙트럼을 만나기에 충분하다.

특히 이번 앨범은 자신들만의 독보적인 음악 색깔로 네오(NEO, 새로움)의 장르를 개척하고 K팝의 새 지평을 연 NCT 127이 걸어온 발자취를 돌아보고, 앞으로 걸어나갈 길이라는 뜻을 담아, NCT 127의 새로운 도전은 물론 가장 NCT 127다운 음악으로 가득 채워진 또 하나의 웰메이드 앨범 탄생을 예고한다.

그동안 NCT 127은 ‘Fact Check (불가사의; 不可思議)’(팩트 체크), ‘질주 (2 Baddies)’, ‘Sticker’(스티커), ‘영웅 (英雄; Kick It)’ 등 발표하는 곡마다 유니크한 음악과 극강의 퍼포먼스, 무한한 매력으로 유일무이한 정체성을 확고히 다지며 K팝을 이끄는 그룹으로 우뚝 선 만큼, 이번 앨범으로 또 한 번 증명할 NCT 127의 아이덴티티에 이목이 집중된다.

또한 NCT 127은 지난해 정규 4집 리패키지 ‘Ay-Yo’(에이요), 정규 5집 ‘Fact Check’, 겨울 스페셜 앨범 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)를 연이어 발표하고 2023년을 꽉 채웠으며, 스타디움 및 돔 공연 등을 개최한 세 번째 투어 ‘NEO CITY – THE UNITY’(네오 시티 – 더 유니티)를 성공적으로 펼치며 굳건한 인기와 파워를 입증한 바, 올해 새롭게 보여줄 활동이 더욱 기대된다.

한편 NCT 127의 정규 6집 ‘WALK’는 7월 15일 음반으로도 발매되며 24일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 시작한다.

[지승훈 스타투데이 기자]