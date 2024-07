‘17일 컴백’ 하성운, 트랙리스트 공개...타이틀곡은 ‘블레스드’

사진 확대 하성운. 사진l빅플래닛메이드

아티스트 하성운이 화려한 컴백을 선언했다.

소속사 빅플래닛메이드엔터는 2일 하성운 공식 SNS를 통해 EP ‘블레스드(Blessed)’ 트랙 리스트를 공개했다.

이에 따르면 ‘블레스드’에는 동명의 타이틀곡 ‘블레스드(Blessed)’를 비롯해 ‘아이 워너(I Wanna)’, ‘올 아이 니드(All I Need) (feat. ERIC of THE BOYZ)’, 아이 얼레디 로스트 유(‘I Already Lost You)’, ‘미스터리(Mystery)’ 등 총 5곡이 수록됐다.

그동안 본인의 앨범 프로듀싱에 꾸준히 참여해온 하성운은 이번 앨범에서 타이틀곡 ‘블레스드’와 수록곡 ‘아이 얼레디 로스트 유’ 작사에 참여하며 ‘올라운더’로서의 성장을 보여줬다.

또 대중성을 겸비한 프로듀서이자 싱어송라이터인 콜드(Colde)가 ‘블레스드’ 작곡에, 더보이즈(THE BOYZ) 에릭이 ‘올 아이 니드’ 피처링에 참여해 완성도를 높였다.

하성운은 앞으로 콘셉트 포토와 필름, 앨범 프리뷰 등 다채로운 콘텐츠를 공개하며 컴백 분위기를 달군 뒤, 17일 ‘블레스드’를 정식 발매한다.

