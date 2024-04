사진 확대 그룹 더보이즈.

제1회 ‘아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2024(ASEA 2024)’가 지난 10일 일본 요코하마 K-아레나에서 열렸다.

이날 행사에는 에이티비오(ATBO), 빌리(Billlie), 크리피 너츠(Creepy Nuts), 데이식스(DAY6), 판타지 보이즈(FANTASY BOYS), 아이앤아이(INI), 제이오원(JO1), 엔시티 위시(NCT WISH), 니쥬(NiziU), 샤이니 태민(SHINee TAEMIN), 스트레이 키즈(Stray Kids), 스테이씨(STAYC), 더 보이즈(THE BOYZ), 더 램페이지 프롬 에그자일 트라이브(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 트레저(TREASURE), 투어스(TWS) 등이 참석했다.

대상 시상에는 배우 송승헌과 전여빈이 나섰으며, 진행은 소녀시대 권유리, 투피엠(2PM) 옥택연이 맡았다. <<사진제공=ASEA조직위원회>>