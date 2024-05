[포토] ‘제베원’ 장하오, ‘팝팝 포즈’

사진 확대 그룹 제로베이스원 장하오. <강영국 기자>

그룹 제로베이스원이 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’를 발표하고 활동에 나선다.

13일 오후 한남동 블루스퀘어에서 열린 컴백 쇼케이스에서 그룹 제로베이스원(성한빈,김지웅,장하오,석매튜,김태래,리키,김규빈,박건욱,한유진)이 신곡 ‘필 더 팝(Feel the POP)’ 무대를 선보였다.

[강영국 스타투데이 기자]