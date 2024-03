北·러 겨냥 … 핵개발 자금세탁 제재나선 한미

기관 2곳·개인 4명 대상

한국과 미국이 북한 정보기술(IT) 인력의 외화벌이에 연루된 기업과 IT 인력 수입의 자금세탁에 관여한 북한인 등을 상대로 독자제재를 가했다.28일 외교부는 전날부터 이틀간 미국 워싱턴DC에서 열린 북한 사이버 위협 대응 제6차 한미 실무그룹 회의를 계기로 독자제재 대상을 추가로 지정했다고 밝혔다. 기관 2곳은 러시아 기업 '앨리스(Alice LLC)'와 아랍에미리트(UAE)의 '파이어니어 벤컨트 스타 리얼 에스테이트'다.이들은 북한 국방성 산하 IT 회사인 진영정보기술개발협조회사와 연계해 활동했다고 외교부는 밝혔다. 진영정보기술개발협조회사는 러시아·중국·라오스 등지에 북한 IT 인력을 파견하는 업무를 담당한다. 지난해 한미의 제재 대상에 오른 바 있다.개인으로는 유부웅 압록강개발은행 중국 선양 대표가 새로 제재 대상으로 지정됐다. 유 대표는 한미가 공동으로 추적해온 북한의 자금 관리책 중 한 명이다. 그는 북한 IT 인력이 벌어들이는 수익금을 대량으로 세탁하고 핵·미사일 개발에 사용되는 민감 물자를 조달해 군수공업부, 로케트공업부 등을 직간접적으로 돕고 있는 것으로 파악됐다. 불법 금융활동으로 북한의 외화벌이를 도운 한철만 주선양 동성금강은행 대표, 정성호 주블라디보스토크 진명합영은행 대표, 오인준 주블라디보스토크 조선대성은행 대표도 제재 대상에 추가됐다.외교부는 "한미 양국은 그간 북한의 핵·미사일 개발 자금원인 불법 사이버 활동을 차단하기 위해 긴밀히 공조해왔다"며 "불법 금융활동을 통한 외화벌이 조력자까지 포괄적으로 제재함으로써 북한 IT 외화벌이 활동 전반을 제약하는 효과가 한층 더 제고될 것"이라고 밝혔다.[박대의 기자]