벚꽃길따라 유세한 조국, 반도체벨트 올인 이준석

제3지대 정당들도 총력전

새미래, 청년밀집지역 공략

녹색정의당 기후이슈 차별화

사진 확대 이낙연 새로운미래 광주 광산을 후보가 총선을 사흘 앞둔 7일 오후 광주 기아챔피언스필드를 찾아 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

사진 확대 조국 조국혁신당 대표가 지난 6일 대전 우리들공원에서 열린 '검찰 독재 조기 종식' 행사에 참석해 대파 팻말을 들고 있다. 연합뉴스

녹색정의당, 새로운미래, 개혁신당, 조국혁신당 등 제3정당이 총선을 사흘 앞둔 7일 막판 수도권 표심 잡기에 나섰다. 조국 조국혁신당 대표는 "의석수가 더 필요하다"며 한 표를 호소했다.조 대표는 이날 페이스북을 통해 "신당을 만들어 정치에 뛰어들겠다고 결심할 때, 과장 없이 저는 목숨을 건다는 각오를 했다"며 "목표를 달성하려면 표가 더 필요하다. 국민께서 힘을 더 모아달라"고 호소했다. 그는 또 이날 오전부터 서울 여의도 한강공원, 마포구 연남동 경의선 숲길공원, 성동구 성수동 서울숲 등에서 시민과 만나 지지를 호소했다.조 대표는 "검찰 독재 정권을 조기 종식시키고 '사회권 선진국'의 토대를 만드는 일이 어찌 쉬운 과업이겠느냐"며 "제가 맨 앞에서, 맨 마지막까지 남아 싸우겠다. 비례대표 9번을 압도적으로 선택해달라"고 강조했다. 그는 "나는 마음속에 대파를 품고 투표했다. 대파 혁명!"이라는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올리기도 했다.개혁신당은 이날 경기 수원갑·용인갑 등 '반도체벨트'에 집중했다. 천하람 총괄선거대책위원장은 수원갑 유세 현장에서 "대통령 눈치, 당 대표 눈치 보는 것이 아니라 국민 눈치 보는 정치를 하자고 해서 뭉쳤다"며 '양당 심판론'을 강조했다. 지역구 출마에 나선 이준석 대표, 양향자 원내대표 등은 막판 지역구 유세에 집중했다.새로운미래와 녹색정의당은 이날 '심판론'을 넘어서 '대안정당'의 모습을 강조하며 수도권 유세를 펼쳤다. 오영환 새로운미래 총괄선대위원장은 '6 can do it! 벚꽃행진' 선거 캠페인을 벌이며 서울에서 벚꽃축제가 열린 여의도 윤중로, 고척돔이 위치한 구로구, 청년 인구가 많은 건대 입구를 찾았다. 김준우·김찬휘 녹색정의당 상임선대위원장은 서울 은평을·마포갑 지역에서 기후 유세에 집중했다. 김준우 위원장은 마포 기후 유세에서 "기후 의제가 완전히 사라진 선거, 양당의 주류 교체와 도덕성 검증 논란만으로 채워진 22대 총선 판에서 녹색정의당을 다시 한번 지켜봐 주시길 바란다"고 호소했다.[위지혜 기자]