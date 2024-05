성수 공장지대, 첨단산업·문화 거점으로

성동 준공업지역 지구단위계획

성수동 1·2가 158만㎡ 대상

IT기업 위한 공간 등 확보하면

용적률 혜택 최대 1.4배 주기로

빌딩 40층까지 건축 가능해

성수 상징 붉은벽돌 건물 장려

사진 확대 대규모 개발 사업이 다수 진행되는 서울 성동구 성수동 일대 전경. 7일 성동구는 성수 준공업지역의 최대 용적률을 560%로 높여주는 개발 가이드라인을 발표했다. 매경DB

사진 확대

서울 성동구 성수동1·2가에 위치한 노후 연립주택이나 카페 건물을 다시 지을 때 용적률을 최대 560%까지 높일 수 있게 됐다. 인근 지역에서 대규모 개발 계획이 속속 세워지고 있어 이곳에도 고밀 개발을 위한 가이드라인이 필요하다고 봤다.7일 성동구는 이달 10일부터 2주 동안 '성수 준공업지역 지구단위계획 결정안'에 대한 주민 열람을 실시한다고 밝혔다. 대상지는 성수동1·2가 일대 158만3881㎡ 규모 준공업지역이다. 바로 옆인 성수전략정비구역과 성수IT산업개발진흥지구를 제외한 성수동 전체가 이곳에 해당된다.지구단위계획은 보통 지역 전반에 대한 개발 가이드라인으로 불린다. 이번 계획안에 따르면 앞으로 이곳 노후 건물을 개발할 때 용적률을 1.2배 완화받을 길이 열린다. 준공업지역 법적 상한 용적률이 400%이니 1.2배면 480%까지 가능하다. 최고 높이도 구역에 따라 84~120m까지 풀어줘 규모 있는 개발을 유도할 방침이다.다만 임대료 안정 협약을 맺어 기존 임차인이 내몰리는 젠트리피케이션 현상을 줄여야 한다. IT 기업을 위한 공간 등 권장 용도를 확보하고 보행 환경을 개선하기 위한 공개공지를 계획해야 한다는 조건도 달렸다. 조건을 모두 충족해야 용적률을 480%까지 쓸 수 있다.붉은 벽돌로 지은 건물이 많은 것도 성수 준공업지역의 특징이다. 이 같은 독창성을 살리기 위해 이번 계획에는 붉은 벽돌 건축물을 신축하거나 증축할 때 건폐율을 최대 10%까지 완화하는 방안이 담겼다. 실내 공개공지를 조성하거나 문화시설을 도입할 때도 건폐율을 마찬가지로 10% 풀어준다. 뚝섬역 일부 지역에 대해서는 소규모 상권을 보호하기 위한 내용도 포함했다.향후 용적률은 추가로 더 완화될 가능성이 높다. 최근 성수IT산업개발진흥지구를 성수 준공업지역 전체로 확장하는 계획이 별도로 공고됐기 때문이다. 진흥지구로 지정되면 IT 기업이나 스타트업, 연구개발(R&D) 공간을 만들 때 용적률을 최대 1.2배 완화받을 수 있다.성동구는 지구단위계획 규제 완화와 진흥지구 지정 혜택이 중복 적용될 수 있다고 했다. 성동구 관계자는 "지구단위계획을 통해 용적률을 1.2배 완화받고, 진흥지구를 통해 추가로 용적률을 1.2배 더 받을 수 있다. 각각 받게 되는 것"이라며 "최대 용적률을 560%까지 높일 수 있다"고 설명했다.성동구가 성수 준공업지역에 대한 지구단위계획을 정비하고 나선 건 주변부에 대형 개발 계획이 추진되고 있어서다. 삼표 레미콘 공장 용지를 글로벌 미래업무지구로 바꾸는 계획, 성수전략정비구역 1~4지구를 초고층으로 재개발하는 계획, 성수 이마트 본사를 게임 업체 크래프톤 타운으로 탈바꿈하는 계획 등이 대표적이다. 인근의 변화를 고려해 성수 준공업지역도 계획적으로 관리될 필요가 있다고 봤다.준공업지역 자체가 이른바 '핫플레이스'로 떠오르고 있기도 하다. 이곳은 10년 전만 해도 낡은 공장이 밀집한 노후 지역이었다. 하지만 공장이 카페와 음식점으로 리모델링되며 최근엔 20·30대가 주목하는 상권이 됐다. 젊은 층이 몰리자 지식산업센터, 공유 오피스, IT 스타트업, 유니콘 기업도 속속 입주하고 있다. 성동구는 이를 고려해 지구단위계획 목표를 설정하기도 했다. 이곳을 첨단산업의 거점이자 문화도시로 만들겠다고 한 것이다.정원오 성동구청장은 "성수동은 글로벌 문화와 첨단산업이 만나는 중심지로 거듭나고 있다"며 "이번 지구단위계획 수립을 통해 성수 준공업지역의 여건을 종합적으로 개선하고 체계적인 도시 관리 방안을 마련하겠다"고 말했다.[이희수 기자]