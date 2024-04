비틀스 마지막 여정 담은 다큐 '렛잇비' 공개

1970년 극장 상영 후 54년만

'반지의 제왕' 잭슨 감독 복원

사진 확대 1964년 비틀스 뉴욕 기자회견. AP연합뉴스

영국의 전설적인 밴드 비틀스가 마지막 앨범 '렛 잇 비(Let It Be)'를 녹음하는 과정을 담은 다큐멘터리 영화가 54년 만에 다시 공개된다.월트디즈니는 16일(현지시간) 마이클 린지호그 감독의 비틀스 다큐멘터리 '렛 잇 비'를 오는 5월 8일부터 스트리밍 플랫폼 디즈니플러스에서 독점 공개한다고 밝혔다. 1970년에 극장 개봉한 이후 이 영화가 대중에게 정식 공개되는 것은 이번이 처음이다.영화는 비틀스 멤버 존 레넌과 폴 매카트니, 조지 해리슨, 링고 스타가 1969년 1월 마지막 앨범인 '렛 잇 비'를 제작하면서 곡을 연습하고 녹음하는 과정을 담았다. 이후 비틀스는 1971년 5월 정식으로 해체했다.이 다큐멘터리에는 비틀스 멤버 폴 매카트니와 조지 해리슨이 '투 오브 어스(Two of Us)'의 기타 파트를 두고 다투는 장면이 포함되는 등 내부 분열 조짐이 담겼다는 평가도 나온다. 다만 린지호그 감독은 "그 누구도 비틀스 멤버들이 싸우는 모습을 보지 못했다. 그것은 싸움이 아니었다"며 "함께 일하는 모든 아티스트들이 나눌 법한 흔한 대화였을 뿐"이라고 해명했다.반세기 전 촬영분을 고화질로 복원하는 작업은 영화 '반지의 제왕' 시리즈로 유명한 피터 잭슨 감독이 맡았다. 잭슨 감독은 2021년 11월 린지호그 감독이 '렛 잇 비' 제작 당시 영화에 넣지 않고 남겨놓은 영상을 활용해 또 다른 다큐멘터리 시리즈 '비틀스: 겟 백(The Beatles: Get Back)'을 내놓은 바 있다. 당시 이 다큐 역시 디즈니플러스에서 공개돼 비틀스 팬들의 관심을 모았다.[문가영 기자]