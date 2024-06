이 세상의 초콜릿이 아니다...두바이 사람도 구하기 힘들다는 ‘두바이 초콜릿’ 의 비밀 [파일럿 Johan의 아라비안나이트]

뉴스 요약쏙

AI 요약은 본문의 핵심만 제공하므로, 전체 맥락을 이해하기 위해서는 기사 본문 전체를 확인하는 것이 좋습니다.

해외에서 유명한 브랜드 식음료나 유행하는 것들에 우리 한국인들은 꽤나 민감한 것 같다.

총 7종류의 초콜릿바를 판매하고 있는데 가장 인기 있는 제품은 아랍권에서 즐겨먹는 디저트인 크나페와 피스타치오, 타히니(참깨 소스)가 필링으로 들어있는 'Can't get knafe of it'(Can't get enough of it 말장난- 크나페는 먹어도 먹어도 충분치 않아!)이다.

어느 한 틱톡커가 업로드한 초콜릿 영상 (압도적인 사이즈의 초콜릿 바를 한 입 베어 물었을 때 녹색 필링이 주르륵 흐르는 영상)이 5000만 뷰를 넘고 입소문을 탄 이후로 전 세계에서 픽스 초콜릿이 폭발적인 관심을 받게 되었으며, 그 중 크나페 초콜릿이 대표상품에 등극하게 되었다