미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁, '기회의 땅' 인도 중소형株에 집중 투자

베스트펀드(해외주식형)

미래에셋자산운용의 '미래에셋 인도중소형포커스펀드'는 올해 매경 증권대상 베스트펀드(해외주식형)로 선정됐다. 글로벌 공급망 재편과 미·중 패권 전쟁 등으로 인도의 위상이 급등하면서 국내 투자자들도 인도 투자에 관심이 높아진 가운데 '미래에셋 인도중소형포커스펀드'는 인도 증시에 직접 투자가 불가능한 상황에서 인도 시장에 효과적으로 투자할 수 있는 간접투자상품으로 주목받고 있다.'미래에셋 인도중소형포커스펀드' 순자산은 4000억원대로 국내에 설정된 인도 투자 펀드 중 최대 규모다. 현재 국내에서는 제도적 한계로 인도에 직접 투자하기 어려운 상황에서 해당 펀드는 국내 투자자들에게 매력적인 투자 수단이 되고 있다.'미래에셋 인도중소형포커스펀드'는 급부상하는 인도의 저평가된 중소형주에 집중 투자한다. 대형주보다 상대적으로 인지도가 낮지만, 미래 성장 잠재력을 지닌 블루칩 기업들을 발굴해 시장 대비 초과 수익을 추구한다. 다른 이머징 국가들에 비해 내수 시장이 큰 인도는 산업재와 소비재 등 인프라 관련 중소형주가 경제 성장의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있다.주요 편입종목은 인도증권거래소에 상장된 종목 가운데 시가총액 상위 100개 기업을 제외한 중소형 종목 중 성장 가능성이 높은 기업들이다. 인도연방은행(Federal Bank Ltd)과 인도계 다국적기업 바라트포지(Bharat Forge Ltd), 스리람 파이낸스(Shriram Finance Ltd), 인도 정부 전력부가 소유한 파워 파이낸스(Power Finance Corp Ltd) 등이 포함돼 있다.'미래에셋 인도중소형포커스펀드'는 미래에셋자산운용 인도법인의 대표 상품인 '미래에셋이머징블루칩펀드(Mirae Asset Emerging Bluechip Fund)'와 동일한 전략을 기반으로 운용된다. '미래에셋이머징블루칩펀드'는 순자산 5조원 규모로, 2010년 설정 이후 인도 현지 투자자들에게 높은 관심을 받고 있다.인도 우량 중소형주 발굴을 위해 미래에셋은 현지 법인의 리서치 능력과 운용능력을 활용하고 있다. 2006년 뭄바이에 법인을 설립한 후 2008년 1호 펀드를 출시하며 인도 시장에 본격 진출한 미래에셋자산운용은 현재 인도 현지 9위 운용사로 성장했다. 현재 미래에셋자산운용 인도법인은 인도 내 유일한 독립 외국자본 운용사로, 2월 말 기준 운용자산(AUM)은 27조원에 달한다.[김태성 기자]