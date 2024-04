패자는 문제에 투덜거리고, 승자는 해결책에 집중한다 [송오현의 영어로 바라보는 세상]

사진 확대 게티이미지뱅크

최근 블룸버그는 2023년 세계 최고 부자 가문을 선정하면서 아랍에미리트(UAE) 왕족 알 나하얀 일가(family)에 이어 두 번째로 월마트 창업자 샘 월턴(Sam Walton) 일가를 꼽았다.20세기 최고 경영자 중 하나로 손꼽히는 월턴은 다른 소매상들이 치열한 경쟁 상황에서 불평만 하고 있을 때, 창의성과 끈질긴 노력으로 전 세계 최고의 소매점 체인(retail sale store chains)을 일궈냈다. 그는 "기회는 어디에나 있다(opportunities are available around every corner)"는 신념으로 항상 도전했다.자, 그렇다면 생각해보자. 당신은 마냥 징징대며 불평하는 사람(whiner)이 되고 싶은가, 아니면 샘 월턴 같은 승자(winner)가 되고 싶은가?당신이 성공을 원한다면, 앞으로 나아가게 하는 행동과 방해하는 행동부터 구별해야 한다(distinguish between behaviors that propel people forward and those that hold them back).첫째, 불평하는 사람은 문제에 집중하고 승자는 해결책을 찾는다(A whiner focuses on problems while a winner seeks solutions). 어려움에 직면했을 때, 승자는 장애물에 연연하기보다는 적극적 사고방식으로 극복 방법을 모색한다.둘째, 투덜대는 사람은 자신의 결점을 남 탓으로 돌리지만(blame others), 승자는 행동에 책임을 진다(take responsibility).셋째, 징징거리는 사람은 다른 사람의 인정과 동정(recognition and sympathy from others)을 구한다. 그러나 승자는 스스로 동기를 부여하고 탄력적이며(self-motivated and resilient), 내재적 동기(intrinsic motivation)에 따라 도전과 좌절을 헤쳐 나간다(navigate challenges and setbacks).넷째, 투덜거리는 사람은 자신이 통제할 수 없는 상황(circumstances beyond their control)에 대해 불평하지만, 승자는 자신이 영향을 미칠 수 있는 것에 집중한다(focus on what they can influence).다섯째, 불평하는 사람은 변화에 저항하고 익숙한 것에 집착하는(resist change and cling to the familiar) 반면, 승자는 혁신과 적응을 받아들인다(embrace innovation and adaptation).여섯째, 징징거리는 사람은 부정적이고 비관적인 태도를 취하고(indulge in negativity and pessimism), 승자는 낙관주의와 긍정적인 사고방식을 키운다(cultivate optimism and a positive mindset).일곱째, 투덜대는 사람은 어려움이 닥치면 포기하지만(give up when faced with difficulties), 승자는 회복력과 결단력으로 끝까지 버틴다(persevere with resilience and determination).이제 스스로에게 다시 물어보라. 나는 불평하는 사람인가, 아니면 승자인가(Am I a whiner or a winner)? 오늘부터라도 두 행동을 구별하고 올바르게 실천해 승자의 인생을 누리기 바란다.[송오현 최선어학원 원장]