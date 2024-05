포스텍, 산학협력 연구성과 으뜸 … 글로벌 신흥대학 톱10 진입

사진 확대 포스텍

올해 영국 대학평가기관 타임스고등교육(THE)의 신흥대학평가에서 포항공과대(포스텍)가 9위를 차지했다. 한국 대학이 한 자릿수 순위권에 든 건 2021년 이후 3년 만이다.최근 THE가 발표한 'THE 신흥대학평가 2024'를 보면 포스텍은 지난해보다 5계단 오른 9위를 기록하며 한 자릿수 순위권으로 재진입했다. THE 신흥대학평가에서 한국 대학이 10위권 안에 든 건 3년 만에 처음이다. 2022년, 2023년에는 10위권 내에 안착한 한국 대학이 없었다.THE 신흥대학평가는 THE가 개교 50년 이내 신흥대학을 대상으로 하는 대학평가다. 상대적으로 신생이지만 빠르게 발전하는 대학을 조명하는 취지다. THE 세계대학평가 방법론을 차용하고 일부 가중치를 조정해 평가한다.이러한 포스텍의 성과는 다른 대학에 비해 연구비 수주와 논문 실적이 앞서고 산학협력 분야에서 꾸준히 좋은 성적을 거뒀기 때문이다. 포스텍은 2017년 영국 '더타임스'에서 발표한 산학협력 연구 성과 비중이 높은 세계대학 1위로 소개되기도 했다. 2023년 포스텍의 총연구비(계약 기준) 규모는 3164억원이고, 교원 1인당 연구비는 10억8000만원으로 국내 정상급 수준이다.또한 포스텍은 2023년 학생 수 5000명 미만의 대학을 대상으로 발표하는 'THE 소규모 대학평가'에서 세계 2위에 오른 바 있다. 당시 포스텍은 "창업 동아리 및 예비 창업 프로그램, 특허 교육, 창업 휴학 등을 다양하게 운영하며 학생들이 기업가로 거듭날 기회를 제공하고 독려하고 있다"는 평을 받았다.이처럼 포스텍은 구성원들의 창업 성장 단계별 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 체계적인 창업 지원 프로그램과 대학 기술지주회사 연계 투자를 통해 포스텍만의 창업 선순환 생태계를 조성하고 있다. 특히 LINC 3.0 등 정부 지원 사업을 바탕으로 안정적인 창업 지원 예산을 확보했다. 2019년에는 학생 창업 전담 부서를 신설하기도 했다.포스텍 창업 선순환 생태계의 밑바탕에는 2012년에 설립된 대학 기술지주회사 '포스텍홀딩스'가 있다. 포스텍홀딩스는 2024년 기준 총 21개 자회사를 보유하고 있으며 그간 150개 기업에 453억원(자회사·조합 투자 기업 합산 금액)을 투자했다. 특히 포스텍 구성원이 창업한 75개 기업에 256억원을 투자했다. 이 밖에 대학 연구실 기술 기반 창업 아이템 발굴·제안·컨설팅 프로그램인 'Star-dium' 운영 등을 통해 창업 생태계 조성에 기여하고 있다.포스텍은 대학 창업 기업이 세계적인 무대에서 활동할 수 있도록 하는 글로벌 진출 프로그램도 추진하고 있다. 이스라엘의 대표적 글로벌 벤처캐피털 요즈마그룹과 글로벌 액셀러레이팅 프로그램을 운영하며 대학 기술 기반으로 포스텍 교원이 창업한 기업 5개를 지원했다.또 한국혁신센터 워싱턴DC와 공동으로 'US 론치 2024' 프로그램도 추진하고 있다. 내부 심사를 거쳐 해외 진출 유망 기업 2개를 선정해 미국 현지 고객사·투자사 대상 쇼케이스 미팅을 진행할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.포스텍 관계자는 "세계적으로 인정받는 산학협력 분야의 성과를 토대로 향후 교육과 연구 분야에서 더욱 활발한 산학협력을 추진해 국가 경제에 기여하는 혁신 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.[서정원 기자]