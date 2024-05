성과 이끄는 리더도, 든든한 팀원도 모두 '챔피언' [송오현의 영어로 바라보는 세상]

사진 확대 게티이미지뱅크

얼마 전 독일의 '히든 챔피언'이 중국 시장에서 새로운 협력 기회를 모색한다(German 'hidden champions' pursue new cooperation opportunities in Chinese market)는 기사가 나왔다. 독일의 첨단 기술 스타트업(high-tech start-ups)과 중소기업이 향후 중국과 독일 간 협력의 주체가 될 것이라는 내용이었다.그런가 하면(On the other hand) 이재용 삼성전자 회장이 광학 시스템(optical system) 분야 히든 챔피언인 독일 자이스(ZEISS) 본사를 방문해 반도체 장비 분야 협력 방안을 논의했다는 뉴스도 있었다.히든 챔피언은 작지만 강한 회사로 높은 시장 점유율을 가진 수출형 중소기업(a small but strong company with a high market share and an export-oriented small and medium-sized business)을 뜻한다. 선두에서 이끄는 리더 기업 뒤에서 틈새시장(niche markets)을 적절히 공략해 세계 최강의 자리에 오른 업체들이다.그런데 영어에서 '챔피언(champion)'이란 단어는 여러 의미가 있다. 일반적으로 승리자(winner)를 뜻하지만 강력한 옹호자(advocate)나 변호인(defender), 지지자(supporter)의 의미로도 활용된다. 예를 들어 'a champion of civil rights'는 '민권의 강력한 옹호자'라는 뜻이다. 동사로도 쓰이는데, 이 경우엔 'support'나 'advocate'보다 더 강한 의미가 있다. 예를 들어 'We champion sustainable environmental causes'는 '우리는 지속가능한 환경 문제를 (강력하게) 지지한다'는 말이다.팀이나 기업에는 뭔가를 잘해 최고의 성과를 내는 챔피언(winner 의미)이 있어야 한다. 그러나 조직 내에서 다른 이들을 지지하며 전체 조직의 성공을 이뤄내는 챔피언(advocate·supporter 의미)은 더 많이 필요하다. 이렇게 챔피언으로 이뤄진 팀을 만드는 것은 긴 여정(journey)이다. 튼튼한 기반을 구축하고(building strong foundations), 구성원의 올바른 사고방식을 육성하며(fostering the right mindsets), 효과적인 전략을 사용하는(employing effective strategies) 여정 말이다.챔피언십 팀(championship team)을 구축하는 과정에서 가장 먼저 필요한 것은 구성원의 단결(unity of members)이다. 모두가 기꺼이 자신의 팀에 투자하고, 다른 이의 성장을 촉진하고, 각자의 다양성을 존중해야 한다(Everyone must be willing to invest in their team, foster the growth of others, and respect each individual's diversity). 이렇게 팀 리더, 동료와 함께 최선을 다할 때 우리 모두 챔피언이 될 수 있다는 것을 기억하기 바란다."Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships."-Michael Jordan("재능이 있으면 게임에서 이기지만, 팀워크와 지능이 있으면 우승을 차지한다."-미국 농구 선수 마이클 조던)[송오현 최선어학원 원장]