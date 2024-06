내 반도체 ETF 성적은…"엔비디아에게 물어봐요"

엔비디아 편입비중 클수록

엔비디아의 질주가 지속되면서 엔비디아 비중을 높이 가져가는 상장지수펀드(ETF) 투자에 관심이 모아진다. 시장에서는 "엔비디아의 존재감이 ETF 시장도 뒤흔들고 있다"는 평가가 나온다.금융정보업체 ETF체크와 코스콤에 따르면 '엔비디아 밸류체인(가치사슬)' 기업의 편입 비중이 큰 ETF일수록 수익률이 높은 것으로 나타났다. 현재 국내 증시에 상장된 반도체 테마 ETF는 총 34개가 있다.이 중 연중 수익률 1위 상품은 한국투자신탁운용의 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF인 것으로 나타났다. 이 ETF는 올해 1월부터 6월 26일까지 주가가 61.99% 올랐다.ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 메모리, 팹리스(반도체 설계 전문), 파운드리(반도체 위탁생산), 반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터 중 대표 기업 1곳씩을 집중 투자하는 상품이다. 각 분야의 1등 기업에 동시에 투자할 수 있어 개인투자자들의 매수세가 많다.개인투자자들은 올해 들어 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF를 1295억원어치 순매수한 것으로 드러났다.보통 한국 시장의 반도체 ETF는 자국 기업인 삼성전자(메모리) 비중이 높은데, 이 상품은 엔비디아를 24.77%로 가장 많이 담고 있다. 인공지능(AI) 특수에 따라 엔비디아 주가는 올해 들어 161.76% 상승했다.엔비디아는 AI 가속기 시장에서 점유율 80%를 차지한 사실상 독점 기업이다. 산업계의 AI 서비스 개발 수요가 증가하면서 엔비디아의 AI 가속기를 구매하기 위한 수요가 폭발적으로 늘고 있다.이는 엔비디아 실적 개선에 따른 주가 상승으로 이어진다. 팩트셋에 따르면 월가의 애널리스트들은 엔비디아의 내년 주당순이익(EPS)이 2.53달러에 달할 것으로 보고 있다.이는 올해 추정치(1.21달러) 대비 2배 이상 증가한 수치다. 2026년 추정 EPS도 3.38달러로 34% 성장을 지속할 것으로 전망된다.월가에서는 엔비디아의 상승세가 지속될 것이란 전망이 나온다. 뱅크오브아메리카(BoA)는 "엔비디아의 성장 펀더멘털은 여전히 유효하다"며 "단기 변동성 확대에도 투자 전략을 유지한다"고 밝혔다.또 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 6월 26일 기준으로 엔비디아 밸류체인의 핵심 기업인 TSMC, ASML홀딩도 각각 21.67%, 18.96%로 엔비디아 다음으로 많이 편입하고 있다. TSMC와 ASML홀딩 주가도 연중 각각 61.89%, 43.04% 올랐다.엔비디아는 TSMC를 통해 핵심 칩셋을 전량 생산한다. ASML홀딩은 극자외선(EUV) 노광장비를 독점 공급하는 업체다. 반도체 공정 미세화 실현에 EUV 노광장비가 필수적인 역할을 담당해 엔비디아 밸류체인에 속하는 것으로 평가된다.김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅 담당은 "압도적인 시장 지배력을 가진 엔비디아의 파트너사까지 온기가 퍼지고 있다"며 "밸류체인 기업들도 장기적으로 성장의 과실을 함께 나눌 수 있다"고 밝혔다.반도체 ETF 중 수익률 순위 2위인 삼성자산운용의 KODEX 미국반도체MV ETF도 엔비디아, TSMC 편입 비중이 각각 18.04%, 11.9%로 가장 많다. 이 상품은 연중 61.36% 수익률을 기록했다. 개인투자자들은 이 ETF를 올해 2000억원 넘게 사들였다.연중 58.26% 상승한 키움투자자산운용의 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF도 엔비디아(27.2%), TSMC(21.81%)를 전체 포트폴리오의 절반가량 담고 있다.NH아문디자산운용의 HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE ETF도 엔비디아, TSMC 비중이 각각 18%, 15.76%다. 이 상품 주가는 연중 58.16% 상승했다.한편 국내 반도체 기업을 집중 편입한 상품군에서도 엔비디아 밸류체인의 위력이 나타났다. SK하이닉스와 한미반도체 비중이 높을수록 수익률이 높았다. SK하이닉스는 AI칩 생산에 필수적인 고대역폭메모리(HBM)를 사실상 독점 공급하는데, TSMC의 공정을 통해 완성한다. 한미반도체는 SK하이닉스에 HBM 제조 장비인 TC 본더를 납품한다.이 때문에 두 기업은 모두 엔비디아의 밸류체인 핵심 종목으로 손꼽힌다.[차창희 기자]