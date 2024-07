푸르지오 아파트 종합대상 … 주거문화 패러다임 이끌어

사진 확대

대우건설은 자사 주택 브랜드 푸르지오가 지난 3일 한국표준협회가 주관하는 2024 한국서비스대상 시상식에서 5년 연속 아파트 부문 종합대상을 수상했다고 밝혔다.1994년 업계 최초로 아파트에 환경개념을 도입한 '그린홈, 크린아파트'를 선보였던 대우건설은 2003년 '푸르지오'를 론칭하며 우리나라를 대표하는 친환경 주거 브랜드로 성장시켰다.이어 2019년에는 'The Natural Nobility, 본연이 지니는 고귀함'을 철학으로 푸르지오 브랜드를 새롭게 리뉴얼했다. 고객 트렌드와 라이프스타일 변화에 맞춘 상품 전략 '푸르지오 에디션'을 격년마다 발표하며 경쟁력을 강화하고 있다.내년에 선보일 '푸르지오 에디션 2025'에서는 '격이 있는 자연과 자연스러움'을 콘셉트로 업그레이드된 커뮤니티 시설과 통합 스마트 인프라인 '푸르지오 스마트 스위치 2.0' 등의 새로운 상품 전략을 담아 발표할 예정이다.또 거시적 사회 트렌드에 맞춘 다양한 주거 상품, 1~2인 가구를 위한 하이엔드 상품, 실버 세대의 편의성과 고령자 배려 옵션을 가미한 주거 상품, 거주 가구의 생애 주기에 맞춘 가변형 상품도 시장에 선보일 계획이다.대우건설은 푸르지오 입주 고객들의 불편사항 저감을 위한 다양한 활동과 노력을 하고 있다. 분양부터 계약, 입주, 입주 후 애프터서비스(AS)까지 전 단계의 모든 고객 문의에 대응하기 위해, 통합콜 안내 센터인 푸르지오고객센터를 운영하고 있다.대우건설은 MOT(Moment Of Truth) 서비스를 통해 입주 초기에 공종별 전문 인력을 집중적으로 투입해 빠른 하자 처리가 되도록 조치하고 있다. 입주 이후 2년간 현장 상주 AS 사무실을 운영해 고객들에게 지속적인 하자 처리 서비스를 제공하고 있다.대우건설은 푸르지오 입주 고객들의 만족도를 제고하고 삶의 질을 향상시키기 위한 대우건설만의 특화 주거 서비스인 PRUS+(Pride UP Service)를 시행하고 있다.바쁜 입주일 입주민에게 식사를 제공하는 웰컴밀, 전문 강사를 통한 문화강좌 및 체험 행사인 와인클래스와 티클래스, 스마트폰 포토클래스를 시행하고 있고, 품격 있는 오케스트라 공연을 단지 내에서 감상할 수 있는 푸르지오 가든 음악회 등을 입주 단지 고객들에게 제공하고 있다.변화와 혁신, 고객 만족을 향한 대우건설의 노력은 여러 분야의 다양한 국내외 수상 실적으로 결실을 맺고 있다. 2020년부터 최근 5개년 동안 IF 디자인 어워드, 굿디자인 어워드 코리아 등 국내외 주요 디자인 어워드에서 업계 최다 수상 실적을 달성했다.대우건설이 특화한 조경시설은 품질과 설계 능력을 국가기관으로부터도 인정받았다. 대우건설은 2021년 산림청장상과 2023년에는 국토교통부장관상을 수상했다. 또 푸르지오 가든음악회 등 차별화된 주거 서비스를 입주 단지에 확대 시행하며 헤럴드경제 '살고싶은 집 2023'의 '주거문화서비스대상'과 머니투데이 '2024 대한민국 주거서비스대상'을 연이어 수상하며 우수한 서비스 품질을 인정받았다.대우건설은 고객과의 소통 강화를 위해 유튜브, 인스타그램, 카카오 플랫폼을 활용해 푸르지오 라이프 브랜드 채널을 운영하고 있다.각종 소셜미디어를 활용한 브랜드 채널은 푸르지오 준공 단지 소개와 입주 고객 특화 서비스인 PRUS+ 서비스 안내, 신규 분양단지 정보 제공 등의 콘텐츠를 제공하며 입주 단지 기확보 고객뿐만 아니라 신규 분양 예정 고객 등을 대상으로 푸르지오 주거 상품에 대한 상호 커뮤니케이션을 원활하게 하고 있다. 이를 통해 고객들의 푸르지오 상품에 대한 이해를 높이고 브랜드 충성도를 제고하는 등의 효과를 얻고 있다.백정완 대우건설 대표는 "대우건설은 프리미엄 아파트 브랜드 푸르지오를 통해 주거문화의 새 기준을 제시했고, 부동산 경기 침체에도 지난해 1만5540가구를 공급하며 국민 주거 안정에 기여하고 있다"며 "2019년 본연의 고귀함을 철학으로 브랜드를 새롭게 리뉴얼한 이래로, 변화에 맞춘 상품 전략 '푸르지오 에디션'을 격년으로 선보이며 주거 상품을 지속적으로 업그레이드하고 있다"고 말했다.이어 "'푸르지오 가든음악회'와 '와인클래스'등 차별화된 서비스 'PRUS+'를 시행해 '고객 감동'을 실현하고자 노력하고 있다"며 "BIM, 모듈러 주택, 층간소음 저감 관련 첨단 공법과 기술을 주택시공에 접목해 업계의 변화와 혁신을 선도하고 있다"고 덧붙였다.백 대표는 "고객만족을 최우선 가치로 생각하는 대우건설 푸르지오가 5년 연속 한국서비스대상 아파트부문 종합대상을 수상하게 돼 무한한 영광과 자부심을 느낀다"며 "수상을 하기까지 아낌없는 성원을 해주신 고객께 감사드린다"고 수상 소감을 밝혔다. 또 그는 "고객의 든든한 신뢰와 지지를 잊지 않고 고품질의 주거 상품과 서비스로 보답하겠다"고 강조했다.