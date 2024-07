'꿀잠 돕는' 스테인리스 스프링 매트리스

사진 확대

최근 수면에 대한 관심이 커지면서 침구류부터 슬립테크에 대한 업계 경쟁이 치열하다.수면 환경의 기본이 되는 침대 매트리스는 다양한 브랜드의 등장과 시장 성숙기에 접어들면서 소재, 제품 안정성 및 제조 공정까지 소비자들의 선택 기준이 더욱 까다로워지고 있다.그중에서도 침대 매트리스 전문 브랜드 슬로우베드는 우수한 소재와 믿을 수 있는 국내 생산시설로 소비자들의 신뢰를 얻고 있다. 특히 슬로우베드는 소비자들이 침대 매트리스를 고를 때 가장 우선적으로 확인하는 착와감, 지지력 및 흔들림 정도를 좌우하는 '스프링'에 주력했다.매트리스는 한 번 구매하면 오랜 기간 사용하기 때문에 부식에 강하고 외부 충격에도 안정적인 소재가 중요하다. 매트리스 레이어 중에서도 스프링은 매트리스의 지지력과 경도에 영향을 미친다.스프링 소재 중에서도 최고급 소재로 알려진 스테인리스는 일반 강선 대비 4배 이상 단가가 높고 내식성·내구성 모두 뛰어나다. 국내에서 스테인리스 스프링은 일부 고가 매트리스 라인에만 적용이 돼 왔던 것으로 알려져 있다.슬로우베드는 스테인리스를 사용한 'WAS 스프링'을 제품에 적용했다. WAS 스프링은 스테인리스의 장점인 우수한 내식성을 기반으로 탄탄한 지지력과 탄성감을 가진 것이 주요 특징이다.스테인리스 소재의 장점을 극대화하기 위해 슬로우베드는 스프링 설계에도 공을 들였다. 슬로우베드의 자체 기술력으로 개발한 '프로그레시브' 스프링 설계는 스프링을 와인잔 모양으로 만들어 개인의 체중에 맞는 지지력을 선사한다.개인의 자세나 수면 습관에 최적화된 지지력을 제공하기 때문에 안정감 있는 수면 환경을 경험할 수 있는 것이 특징이며 100㎏ 56만회 수직압축시험 변형률을 통과해 꺼지지 않는 우수한 내구성까지 자랑한다.슬로우베드의 대표 매트리스인 트와일라잇 시리즈와 미드나잇 시리즈, 그리고 최근 출시된 이브닝 스타릿 매트리스에 내구성이 강하고 녹슬지 않는 WAS 스프링이 적용됐다. 최고급 302H 스테인리스 스프링으로 땀이나 수분에 쉽게 녹슬지 않아 매트리스를 장기간 새것처럼 사용할 수 있고 프로그레시브 설계가 적용돼 사용자의 체중에 맞는 최적화된 지지력을 경험할 수 있다. 또한 개개인의 신체 구조에 맞춰 원하는 강도를 선택할 수 있고 사용자마다 다른 다양한 체압을 지원하기 위해 조닝 시스템을 적용하는 등 소비자의 수면 습관이나 취향에 따라 선택할 수 있도록 최적의 스타일이 맞춤 설계돼 있다.이외에도 슬로우베드는 사용자 수면 습관이나 자세에 따라 최적의 제품을 제안하는 매트리스 라인업을 구성했다.△한국인에게 가장 선호되는 안정적인 탄성감과 최적화된 지지력을 제공하는 이브닝 스타트릿 매트리스 △사용자의 수면 패턴 (정면, 측면, 뒤척임)을 고려한 레이어 조합을 바탕으로 만든 미드나잇 시리즈 △동반 수면 등 사용 환경에 맞춰 흔들림을 최소화하는 레이어 조합의 트와일라잇 시리즈 등 소비자들의 취향과 수면 패턴에 맞는 제품을 선택할 수 있다.한편 슬로우베드는 국내 최초 친환경 메모리폼인 '레코텍폼'을 선보이는 등 친환경 제품 개발에도 주력하고 있다. 생산 과정에서 발생하는 자투리 등 사용할 수 없는 폼 소재를 원료 상태로 되돌려 자체 기술과 레시피로 재탄생시킨 레코텍폼은 고밀도 소재이면서도 온도 둔감 기술을 적용해 우수한 품질은 물론 재활용 소재를 사용한 친환경 공정으로 RCS 인증까지 확보했다.슬로우베드는 오는 7월 중순 레코텍폼을 활용한 신제품을 출시할 예정이며 신제품 출시에 맞춰 광고 캠페인과 신제품을 직접 체험해볼 수 있는 오프라인 팝업 전시도 계획 중이다.[안서진 매경닷컴 기자]