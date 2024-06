우즈 아들 찰리, 피는 못 속여

US 주니어 아마 골프

예선 1위로 본선 진출

우즈는 이 대회 3연패

사진 확대 20일(한국시간) US 주니어 아마추어 지역 예선에서 1위를 차지한 찰리 우즈. USGA

"미국골프협회(USGA) 대회에서 정상에 오른 뒤 언젠가는 US오픈에서도 우승하고 싶다."'골프 황제' 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리 우즈가 USGA가 주관하는 US 주니어 아마추어 골프 대회 지역 예선을 1위로 통과한 뒤 포부를 밝혔다. 찰리는 20일(한국시간) 미국 플로리다주 코럴스프링스의 이글트레이스 골프크럽에서 열린 대회에서 1언더파 71타를 적어냈다. 대회 종료 시점으로 만 19세 미만인 선수 75명 가운데 나홀로 언더파 스코어로 1위에 오른 찰리는 상위 4명에게 주는 올해 US 주니어 아마추어 본선 진출권을 획득했다.정신력이 돋보이는 경기였다. 찰리는 첫 2개 홀에서 보기와 더블보기로 3타를 잃었지만 이후 버디 5개와 보기 1개로 결국 언더파 스코어를 만들어냈다. 찰리는 "퍼팅이 가장 큰 강점이었다. 필요할 때 잘 들어갔다"고 환호했다. 올해로 76회를 맞는 US 주니어 아마추어 대회는 오는 7월 22일부터 27일까지 미국 미시간주 블룸필드타운십의 오클랜드힐스 컨트리클럽에서 열린다. 총 264명이 등판해 이틀간 스트로크 플레이로 64강을 선발한 뒤 매치플레이를 치르는 방식이다.본선 진출에 성공한 찰리는 올해 15세. 1975년생인 우즈도 15세였던 1990년 처음으로 이 대회 본선에 올랐다. 우즈는 바로 다음 해인 1991년부터 '대회 3연패'를 이룬 바 있다. 대회 3연패는 우즈가 유일하다. US 주니어 아마추어 대회는 우즈뿐만 아니라 남자골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국·2013년) 등이 우승하며 톱골퍼의 등용문으로 불린다.우즈는 찰리가 골퍼로 성공할 수 있도록 전폭적인 지원을 하고 있다. 직접 캐디백을 메고 캐디로 대회에 함께 참가하고 가족 대항 골프 대회인 PNC 챔피언십에 같이 출전해 쟁쟁한 스타들과 샷 대결을 하는 무대를 만들어주고 있다.[조효성 기자]