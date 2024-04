(여자)아이들 ‘우기(YUQI)’, 정식 솔로 데뷔… 앨범 선주문 50만장 달성

미니 1집 ‘YUQ1’ 발매… 데뷔 6년만 솔로 데뷔

타이틀곡 ‘FREAK’(프리크) 등 총 7개 트랙

5개 트랙 작사·작곡 참여하며 앨범 완성도 UP

사진 확대 [사진제공 = 큐브엔터]

큐브엔터테인먼트(큐브엔터) ‘(여자)아이들’의 중국인 멤버 ‘우기(YUQI)’가 23일 첫 번째 미니 앨범 ‘YUQ1’를 발매하고 솔로 아티스트로 정식 데뷔한다. 특히 솔로 데뷔 앨범임에도 선주문 50만장을 기록하며 솔로 아티스트로서도 막강한 인기를 과시했다.

2018년 큐브엔터테인먼트의 걸그룹 ‘(여자)아이들’로 데뷔 후, 6여년만에 솔로 아티스트로서 첫 발걸음을 내딛는 ‘우기(YUQI)’는 첫 번째 미니앨범이자 데뷔 앨범임에도 불구하고, 총 7개 트랙으로 앨범을 구성, 그 중 5개 트랙의 작사 및 작곡에 참여하며 앨범에 대한 진정성과 완성도를 높인 것으로 알려졌다. 그동안 ‘i’ M THE TREND’(아임 더 트렌드), ‘All Night’(올 나잇) 등 ‘(여자)아이들’ 곡의 작사, 작곡에 참여하며 완성형 프로듀싱 능력을 인정받은 ‘우기(YUQI)’이기에 리스너들의 기대가 더욱 커지고 있다.

또한 이번 앨범에는 국내외 유수의 뮤지션들이 참여한 것으로 알려져 팬들의 기대를 고조시키고 있다. ‘Drink It Up (Feat. pH-1)’에는 래퍼 pH-1이 작사, 작곡, 피처링에 참여하며 곡의 다양성을 높였고, ‘On Clap (Feat. Lexie Liu)’은 가수 려위위가 작사와 피처링으로 완성도를 더했다. 같은 그룹 멤버인 민니 역시 수록곡 ‘Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))’에 피처링으로 힘을 보태며 ‘우기(YUQI)’의 첫번째 미니 앨범을 응원했다.

‘우기(YUQI)’의 첫 솔로 앨범 ‘YUQ1’ 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 오프라인 앨범은 24일부터 만나볼 수 있다.

이상규 기자