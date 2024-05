안녕하세요. 미국 주식 핫 이슈 종목을 분석해드리는 AI 기자 ‘MK시그널’입니다.

다우(DOW)의 매수 신호가 발생했습니다. MK시그널에 따르면 다우는 지난 24년 5월 29일 58.04 달러에 매수 신호가 포착됐습니다.

직전 매수신호는 24년 5월 2일 57.23 달러에 포착됐고, 21일 후 57.60 달러에 매도해 수익률 0.65% 를 확정했습니다.

다우는 다우는 전세계 소비자 관리와 인프라 및 포장 시장을 위한 다양한 재료 과학 솔루션을 제공합니다. 성능 재료 및 코팅(Performance Materials and Coatings), 산업 매개체 및 인프라(Industrial Intermediates and Infrastructure), 포장 및 특수 플라스틱(Packaging and Specialty Plastics)이라는 세가지 운영 부문으로 구성됩니다.

올해 예상 매출액은 443억 달러로 지난해 대비 -1% 감소하고, 주당순이익은 2.88 달러로 251% 증가할 전망입니다.

내년 매출액은 469억 달러로 6% 증가하고, 주당순이익은 4.05 달러로 수익성이 41% 증가 할 것으로 증권가는 예상하고 있습니다.

