미래운용, 미국배당다우존스 ETF 순자산 1조 돌파

사진 확대

미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국배당다우존스 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 1조원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 TIGER 미국배당다우존스 ETF 순자산은 1조 342억원이다.

지난해 6월 20일 신규 상장 이후 1년만에 순자산 1조원을 넘어섰다. 매월 분배금을 주는 국내 상장 주식형 ETF 가운데 순자산 1조원 돌파는 이번이 처음이다.

이 상품은 10년 이상 꾸준히 배당금을 지급해오며 배당의 지속 가능성과 성장성을 인정받은 우량 고배당 기업에 투자하는 월배당 ETF다. 상장 이후 월평균 33.5원의 분배금을 지급했으며 전날 기준 연분배율은 3.57% 수준이다.

기초 지수는 ‘다우존스 US 배당 100’(Dow Jones US Dividend 100 Index)으로, 미국의 대표적인 배당 ETF인 ‘슈왑 US 배당 에쿼티 ETF’(Schwab US Dividend Equity ETF)와 같은 지수를 추종한다.

이 ETF는 미국 SCHD(슈왑 US 디비던드 에퀴티)가 지급하는 높은 배당수익을 월분배로 받을 수 있다는 게 장점이다. 연초 이후 현재까지 개인 누적 순매수 규모는 5270억원으로 국내 상장 월배당 ETF 가운데 1위를 차지했다.

총보수는 연 0.01%로 낮고, 순자산 1조원 규모의 대형 ETF로 기타비용에 대한 부담도 줄여 투자 수익을 극대화하는 효과가 있다. ETF는 순자산 규모가 클수록 펀드 내 매매 등으로 발생하는 비용을 절감할 수 있어 투자자들이 부담하는 매매 수수료와 기타비용을 줄일 수 있다.

하민정 미래에셋자산운용 ETF운용부문 매니저는 “이 상품은 높은 배당수익률과 함께 재무건전성과 기업의 성장성까지 고려한 미국의 배당성장 기업에 투자한다”며 “장기 우상향하는 미국 증시에 따른 시세차익과 월마다 지급 받을 수 있는 안정적인 인컴수익을 동시에 누릴 수 있는 상품”이라고 말했다.