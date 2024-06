신한투자증권, 호국보훈의 달 맞아 국가유공자 어르신 지원 사회공헌 활동

뉴스 요약쏙

신한투자증권은 자사 대표 사회 공헌 프로그램인 '모아모아해피' 프로그램을 통해 국가유공자 어르신 지원 활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

신한투자증권은 '모아모아해피' 프로그램을 통해 굿네이버스와 탄자니아 학교 설립, 제주도 해녀 보청기 지원 사업, 강원도 산불 피해 긴급구호 등 다양한 기부활동을 진행해 왔다.

신한투자증권 관계자는 "신한금융그룹의 환경·사회·지배구조(ESG) 슬로건인 '멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do the Right Thing for a Wonderful World)'을 바탕으로 사회 공헌 활동을 진행하고 있다"며 "임직원의 자발적 참여를 통해 올바른 사회 공헌 문화 정착을 위한 노력을 계속하겠다"고 말했다.