“길 가는데 고층빌딩서 물폭포” 시민들 깜놀…도심 한복판서 30분간 쏟아져

사진 확대 미국 뉴욕 도심 한복판에 위치한 건물에서 엄청난 양의 물이 쏟아지고 있는 모습. [사진 출처 = 온라인 커뮤니티 갈무리]

미국 뉴욕 도심의 한 고층 건물에서 엄청난 양의 물이 쏟아져 내렸다. 도심 한복판에서 일어난 사건에 시민들의 관심이 쏠리고 있다.

4일(현지시간) 뉴욕포스트 등은 이 사고가 미국 뉴욕 맨해튼 헬스 키친(Hell‘s Kitchen)의 한 고층 건물에서 일어났다고 보도했다.

해당 장면을 촬영한 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 영상을 보면 건물 창문에서 마치 폭포 같은 거대한 물줄기가 창밖으로 뿜어져 나와 아래 거리 쪽으로 떨어지는 모습이다.

신고를 받고 출동한 뉴욕 소방국(Fire Department of the City of New York, FDNY)은 건물의 수도를 차단했다. 소방국이 출동하기 전까지 물은 25~30분가량 쏟아진 것으로 전해진다.

다행히 이로 인한 인명피해는 보고되지 않았다.

ABC7 등 현지 매체는 해당 선물에서 진행한 소방펌프 검사 중 이 같은 일이 발생한 것으로 보고 있다. 검사에는 건물 밖으로 물을 내보내는 것도 포함됐기 때문이다.

관계자는 “이는 새로운 테스트의 일부이며 대중에 위험을 초래하지 않는다”고 전했다.