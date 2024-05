사업하기 좋은 필리핀 만들테니 한국기업들 많이 와달라

마르코스 필리핀 대통령 대담

항만·철도 기반시설은 물론

에너지·반도체 공급망 투자

관광·서비스산업 중심에서

탄탄한 제조업 국가로 변신

韓기업들에 큰 기회 열릴 것

사진 확대 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 장대환 매경미디어그룹 회장이 2일(현지시간) 수도 마닐라 대통령 관저에서 이야기를 나누고 있다. 이날 마르코스 대통령은 장 회장에게 한국의 중요성을 강조하며 FTA의 조속한 비준을 비롯해 인프라, 광물, 농식품에 이르는 3대 협력에 대한 기대감을 내비쳤다. 한주형 기자

"필리핀은 'BBM(Build Better More)'으로 새롭게 거듭날 것입니다. 약 200개에 달하는 주요 인프라스트럭처 프로젝트로 한국 기업에 큰 기회가 열릴 것입니다."페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 2일(현지시간) 수도 마닐라 대통령 관저(말라카냥궁)에서 장대환 매경미디어그룹 회장과 만나 필리핀 경제성장에 한국이 최적의 파트너가 될 수 있다고 기대했다.2022년 6월 취임한 마르코스 대통령이 가장 주력하고 있는 것은 인프라 구축이다. 낙후된 시설을 업그레이드해 경제성장 기반을 탄탄히 하겠다면서 '바공 필리피나스(Bagong Pilipinas)'를 기치로 내걸었다. '새로운 필리핀 건설'이라는 의미다.새로운 필리핀의 핵심은 '제조업 강화'다. 관광과 콜센터를 비롯한 서비스 산업 위주인 필리핀 경제구조를 탄탄한 제조업 기반으로 바꿔 연간 6~7%의 경제성장을 달성하는 것이 목표다. 이 같은 경제구조 체질 개선 과정에서 한국 기업들에 큰 시장이 열릴 수 있고, 필리핀과 동반성장할 수 있다고 마르코스 대통령은 힘주어 말했다.그는 "항만과 철도 같은 사회기반시설은 물론, 청정에너지 시설 구축과 반도체 공급망에도 대거 투입될 것"이라며 "이 모든 것은 '기업 하기 좋은 나라(Ease of Doing Business)'를 만들기 위한 큰 그림"이라고 강조했다.양국이 손잡은 초대형 인프라 사업 'PGN 해상교량 프로젝트'에도 큰 관심을 보였다. 마르코스 대통령은 "한동안 지지부진했는데 한국 지원 덕분에 속도를 내는 중"이라며 "주변 지역경제가 들썩일 정도로 판도를 바꿔놓을 중요한 프로젝트"라며 기대감을 나타냈다. PGN 해상교량 사업은 파나이와 기마라스, 네그로스까지 3개의 섬을 다리로 연결하는 계획이다. 총연장 32.47㎞에 달하는 필리핀 핵심 인프라 사업으로, 한국 대외경제협력기금(EDCF)의 최대 지원사업으로 꼽힌다. 무려 7600개가 넘는 섬으로 이루어진 필리핀은 섬과 섬 사이를 잇는 다리를 건설하는 것이 정부의 큰 과제일 정도로 다리가 중요한 사회기반시설이다.마르코스의 'BBM 구상'은 이미 가시적인 성과도 나오고 있다. 인천국제공항공사는 지난 2월 '필리핀 마닐라 니노이아키노국제공항 개발·운영사업'을 수주했다. 이 사업은 최대 25년(2024~2049년) 동안 마닐라공항의 운영·유지보수를 전담하며 단계별 시설 확장·개선을 진행하는 투자 개발 사업이다.사업 기간 예상되는 누적 매출액이 36조9000억원(약 275억달러)에 달하고, 투입되는 총사업비(공항 운영 및 시설 개발에 투입되는 비용)가 4조원(약 30억달러)에 이른다. 인천국제공항공사가 수주한 해외 사업 중 역대 최대 규모다. 마르코스 대통령은 최근 한국 과일값이 급등 현상에 대해서도 필리핀이 좋은 대안이 될 수 있다고 강조했다. 그는 "필리핀의 맛 좋은 과일을 잘 가공해서 한국을 비롯한 전 세계 소비자 식탁까지 배달하고 싶다"면서 "이를 위해 냉장 운송과 글로벌 배송망을 비롯한 관련 인프라를 대거 확충할 계획"이라고 소개했다.마르코스 대통령은 취임 이후 한동안 '농업부 장관'을 겸임할 정도로 식량 안보를 직접 챙겨왔다. 장 회장은 "한국에도 바나나와 망고 같은 필리핀 과일 마니아들이 많은데 좋은 계획"이라며 "점점 더 중요해지는 식량 안보와도 직결되는 만큼, 대통령이 직접 농업 생산성과 식품 가공을 챙기는 것은 매우 의미 있는 일"이라고 평가했다.페르디난드 마르코스 주니어△1957년생(만 66세) △옥스퍼드대 철학·정치·경제 융합전공(중퇴) △옥스퍼드대 사회학 특별학위 취득 △펜실베이니아대 와튼스쿨(수료) △1980년 북일로코스주 부지사에 당선되며 정계 입문 △1992년 제9대 하원의원 △1998년 북일로코스 주지사 △2007년 제14대 하원의원 △2010년 제15대 상원의원 △2022년 6월~ 제17대 필리핀 대통령[마닐라 특별취재팀=장용승 디지털테크부장(팀장) / 신찬옥 글로벌경제부장 / 한주형 기자 / 김원 MBN 영상기자 / 서울 신윤재 기자]