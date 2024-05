소니뮤직, 英 밴드 ‘퀸’ 저작권 주인될까…1.3兆에 매입 추진

뉴스 요약쏙

소니 뮤직이 영국의 세계적인 록 밴드 '퀸'의 음악 저작권 인수에 나섰다.

29일(현지시간) 블룸버그통신은 소니 뮤직이 퀸의 음악 저작권 카탈로그를 총 10억달러(약 1조3600억원)에 인수하기 위해 다른 투자자들과 함께 협상에 나섰다고 보도했다.

이번에 인수 대상이 된 퀸의 음악 카탈로그에는 '보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)', '돈 스탑 미 나우(Don't Stop Me Now)' , '어나더 원 바이츠 더 더스트(Another One Bites the Dust)' , '위 윌 락 유(We Will Rock You)' 등 퀸의 히트곡들이 다수 포함됐다.