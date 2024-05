소니뮤직, 퀸 저작권 1.3조원에 산다

역대 최대 음악저작권 거래

영국의 세계적인 록밴드 '퀸'의 음악 저작권이 소니뮤직에 매각될 예정이다. 29일(현지시간) 블룸버그는 소니뮤직이 다른 투자자들과 함께 퀸의 음악 저작권 카탈로그를 보유한 음반 제작사 퀸프로덕션으로부터 총 10억달러(약 1조3600억원)에 저작권을 인수하기 위해 협상을 진행하고 있다고 보도했다. 만약 이번 음악 저작권 거래가 성사된다면 역대 최대 규모가 될 전망이다.이번 거래 대상인 퀸의 음악 저작권 카탈로그에는 '보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)' '돈트 스톱 미 나우(Don't Stop Me Now)' '어나더 원 바이츠 더 더스트(Another One Bites the Dust)' '위 윌 록 유(We Will Rock You)' 등 퀸의 히트곡이 다수 포함됐다. 2022년 기준 기존 음악 저작권 소유자인 퀸프로덕션 매출은 5200만달러에 달한다. 소식통에 따르면 이번 협상에선 음악 카탈로그 저작권 외에도 퀸 관련 상품의 판매나 다른 사업 기회도 함께 다뤄지고 있다. 아직 저작권 거래가 최종 합의에 도달한 것은 아니고, 협상이 결렬될 가능성도 남아 있다.그간 음악 스트리밍 서비스가 성장하면서 최근 몇 년간 아티스트들이 자신의 음악 저작권 카탈로그를 투자자들에게 판매하는 흐름이 이어져 왔다. 올해 초 소니뮤직은 팝스타 마이클 잭슨의 음악 카탈로그 저작권에 대한 지분 절반을 6억달러에 사들였고, 2022년에는 밥 딜런의 음악 저작권에 대한 권리 일체를 인수하기도 했다.블룸버그는 "유료 음악 스트리밍 서비스 성장과 함께 지난 10년간 저금리로 인해 음악 저작권 카탈로그 가치가 급등했다"고 덧붙였다.[안갑성 기자]