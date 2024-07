‘토론 압승’ 트럼프, 족쇄도 풀었다…美대법 “재임 중 공적행위는 면책”

바이든 미국 대통령이 1일 백악관에서 열린 긴급 연설에서 트럼프 전 대통령의 면책과 관련한 대법원 판결에 대해 강도높게 비판하고 있다. [AFP 연합] US President Joe Biden delivers remarks on the Supreme Court‘s immunity ruling at the Cross Hall of the White House in Washington, DC on July 1, 2024. The US Supreme Court ruled July 1, 2024 that Donald Trump enjoys some immunity from prosecution as a former president, a decision set to delay his trial for conspiring to overturn the 2020 election. (Photo by Mandel NGAN / AFP) <All rights reserved by Yonhap News Agency>